Студент АГАТУ получит премию главы Якутии

Распоряжением главы Республики Саха (Якутия) от 6 ноября 2020 г. № 428-РГ «О присуждении премии Главы Республики Саха (Якутия) лучшим бойцам студенческих отрядов Республики Саха (Якутия) в 2020 году» студент 3 курса Арктического государственного агротехнологического университета, командир штаба студенческих отрядов АГАТУ Лев Слепцов определен лучшим командиром студенческих отрядов в Якутии и получит премию Ил Дархана.

«Я вступил в российские студенческие отряды в 2017 году. Тогда я стал свидетелем крупного мероприятия: впервые в Якутии прошел Всероссийский слёт студенческих отрядов, мне так понравилась вся эта активность и поэтому я тоже решил вступить в ряды студенческих отрядов, сейчас я уже третий год состою в студотряде – был волонтеров, бойцом, стал командиром студенческого отряда», — делится Лев.

Напомним, что в сентябре этого года были подведены итоги окружного студенческого трудового проекта «Курильские Острова», где студенческий строительный отряд АГАТУ «Хранители им. Тыгына Дархана» под руководством Льва стал лучшим в Дальневосточном округе.

Лев также рассказал об итогах летнего трудового семестра: «В этом году, летом, наш отряд ездил на Курильские острова. Нас разделили на 4 части и отправили помогать на разные точки – предприятия. Основным занятием было строительство: мы помогали строить рыбокомбинат и монолитный дом. Навык работы руками мне пригодится в будущем, даже при строительстве собственного дома».

Бойцы студенческих отрядов, помимо работы на объектах, участвуют в субботниках, организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия для местного населения, они проводят профориентационную работу со школьниками и молодежью, рассказывая о своих образовательных организациях, оказывают адресную помощь пожилым людям.