Студент АГАТУ получил благодарность за участие в организации Всероссийской переписи населения

В Москве завершился Международный Форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он собрал на своей площадке тысячи волонтеров, авторов благотворительных проектов, в том числе и из Якутии. Самые усердные и активные волонтеры Всероссийской переписи населения получили заслуженные награды. Студент Факультета ветеринарной медицины Василий Домотов удостоен благодарности от Федеральной службы государственной статистики РФ за активное участие во Всероссийской переписи 2020.

Как рассказал Василий, волонтеры информировали граждан о возможных способах участия в переписи в МФЦ, на стационарных переписных участках, и помогали людям заполнять переписные листы. В планах у Василия продолжать работу по бесплатной стерилизации и кастрации животных, а также он готовится к республиканскому форуму в рамках конкурса регион «Добрых дел».

Отмечается, что в России для проведения переписи работали более 25 тысяч волонтёров. В общей сложности они трудились 51 тысячу 571 час, что в сумме равняется примерно пяти годам. Около половины волонтёров — это старшеклассники и студенты.