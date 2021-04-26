26.04.2021
11:30
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Спорт

Студент АГАТУ – чемпион Кубка Кавказа!

В минувшие выходные в Ставрополе завершился уже ставший традиционным Всероссийский турнир по мас-рестлингу «Кубок Кавказа-2021». В соревнованиях боролись спортсмены из девяти российских регионов, в том числе из Республики Саха (Якутия).

По итогам соревнований сборная команда Якутии завоевала золотые награды — десять из двенадцати, подтвердив титул лучших в своём национальном виде спорта. В числе победителей чемпионата – студент Факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ Станислав АНДРОСОВ, взявший «золото» в весовой категории 80 кг.

Поздравляем Станислава с яркой и достойной победой! Желаем не останавливаться на этом и с каждым разом добиваться своей победы еще быстрей и уверенней!

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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