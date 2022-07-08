Студенческие отряды поехали на прииски Якутии

Для работы в АО «Алмазы Анабара», входящее в Группу АЛРОСА прибыл студенческий отряд «Прометей» из Екатеринбурга, в составе 15 бойцов. Ребята будут работать на прииске «Маят».

«В прошлом году наш отряд работал на Сахалине, сейчас мы собрались и приехали к вам. По специальности я помощник машиниста электропоезда, учился в железнодорожном техникуме. Все наши ребята не были в Якутии, все интересно. Хочется пока мы молодые поработать в разных уголках нашей Родины», — рассказал мастер отряда «Прометей» Евгений Снигирев.

«Я родился в Хабаровске, значит почти земляк. Мой отец работал механиком на тяжелой карьерной технике в Якутии, много рассказывал о природе и о людях. Сам я учусь в УРФУ в гуманитарном институте на политолога, но думаю надо осваивать рабочие специальности, которые потом помогут мне в жизни», — отметил Руслан Боровский.

В эти дни на прииски Алмазов Анабара также вылетают 15 человек студенческой рабочей бригады ЯРО Молодежной общественной организации «Российские Студенческие отряды» из Якутска.

«Мы сами были студентами, работали в стройотрядах и знаем, что это хорошая школа для любого молодого человека. На приисках под присмотром опытных наставниках ребята будут трудится на вспомогательных работах, заниматься благоустройство складских помещений и территорий. Все они прошли инструктажи по технике безопасности. Надеемся, что кто-то после окончания учебы придет к нам работать на прииски», — рассказал заместитель главного инженера ПО «Алмазы Анабара» Владимир Слепов.