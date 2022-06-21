Струнный ансамбль Arco ARTico приглашает на концерт

Струнный ансамбль Arco ARTico приглашает на концерт, в рамках IV Международного конгресса «Музыка для всех». В концерте примут участие: Лена Дедюкина (флейта), Татьяна Романова (гобой), Иван Сивцев (валторна), Спиридон Сосин (валторна). Ждем всех 27 июня в 19:00 в Детской школе искусств № 1 г. Якутска. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Фото: Пресс-службы АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: Пресс-служба АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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