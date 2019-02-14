Струнный ансамбль «Arco ARTico» выступит на открытии выставки «Планета Чайковский»

Приглашаем 15 февраля в 16:00 в Национальный художественный музей РС(Я) на открытие выставки- экспозиции, посвященной истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского и творчеству П.И. Чайковского — «Планета Чайковский». Фотовыставка организована Государственной филармонией РС(Я) при содействии Российского национального музея музыки (Москва) и Национального художественного музея РС(Я). Открытие экспозиции состоится с участием Заслуженной артистки РФ, народной артистки РС(Я) Айталины Афанасьевой-Адамовой — лауреата I премии XII Международного конкурса имени П.И.Чайковского (2002 г.) На открытии выставки выступит струнный ансамбль «Arco ARTico». Ждем вас по адресу: НХМ РС(Я), ул. Кирова, 9, актовый зал. Источник: АУ Государственная филармония РС(Я)

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