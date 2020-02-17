Структуры Минкультуры Якутии проверяет прокуратура

В два подведомственных подразделения Министерства культуры и духовного развития Якутии пришли сотрудники прокуратуры и Антикоррупционного управления Администрации главы и правительства. Проверяющие выясняют, действительно ли там от родственников не протолкнуться, сообщает ТайгаПост.

Министр культуры республики Юрий КУПРИЯНОВ прокомментировал ТайгаПост:

— Гражданка Константинова пожаловалась в прокуратуру и Антикоррупционное управление АГиП на то, что в 2016 году ее неправомерно уволили из Республиканского дома народного творчества. Первая жалоба в том же 2016 году поступала к нам в министерство. Мы провели проверку и не нашли нарушений. Константинова посчитала, что мы бездействуем по отношению к своему ведомству и отправила жалобу в другие органы. Кроме Дома народного творчества, она попросила проверить и Республиканский проектный центр, ранее они входили в единое предприятие.