Стручков об аресте Шкурко: Оказываем полное содействие следствию…

Гендиректор ПАО «Якутскэнерго» группы РусГидро Алексей Стручков прокомментировал arcticpost.ru задержание за взятку его первого заместителя — главного инженера, члена правления компании Игоря Шкурко:

— Ведётся следствие, которому мы оказываем полное содействие. Компания работает в штатном режиме. Предприятия энергохолдинга продолжают обеспечивать стабильность производства и надежность энергоснабжения наших потребителей, — ответил Алексей Стручков.



Напомним, 30 марта задержан первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь ШКУРКО по подозрению в получении взятки.

31 марта судья Якутского городского суда Павел ГЕРАСИМОВ по ходатайству следственных органов принял решение об аресте и отправил Игоря Шкурко в СИЗО.