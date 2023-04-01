01.04.2023
10:02
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Происшествия

Стручков об аресте Шкурко: Оказываем полное содействие следствию…

Гендиректор ПАО «Якутскэнерго» группы РусГидро Алексей Стручков прокомментировал arcticpost.ru задержание за взятку его первого заместителя — главного инженера, члена правления компании Игоря Шкурко:
— Ведётся следствие, которому мы оказываем полное содействие. Компания работает в штатном режиме.  Предприятия энергохолдинга продолжают обеспечивать стабильность производства и надежность энергоснабжения наших потребителей, — ответил Алексей Стручков.

Напомним, 30 марта задержан первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь ШКУРКО по подозрению в получении взятки.

31 марта судья Якутского городского суда Павел ГЕРАСИМОВ по ходатайству следственных органов принял решение об аресте и отправил Игоря Шкурко в СИЗО.

Задержан первый замгендиректора «Якутскэнерго» — СМИ
Фото: arcticpost.ru
Источник: arcticpost.ru

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