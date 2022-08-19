Стройотряды помогли более 100 семьям Верхоянского улуса

Сегодня в Верхоянском районе Якутии, пострадавшем от дождевого паводка, продолжают работать стройотряды. Они участвуют в аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий паводковых вод в трех населенных пунктах улуса.

«Мы должны как можно быстрее восстановить все пострадавшие населенные пункты Верхоянского улуса и вернуть людей к привычной жизни», – сказал ранее Айсен Николаев.

Бойцы студотрядов в настоящий момент помогли уже более 100 семьям. Они ходят по адресам. По заявкам местного населения бойцы студотрядов занимаются заменой пола, просушкой фундамента, ремонтом жилых домов, водоотведением затопленных территорий, заготовкой дров и подготовкой объектов к зиме, выгрузкой земли и т.д. Население сел очень тепло отзывается о работе студенческих отрядов и благодарит их за оказанную помощь.

В рядах студотрядов в Верхоянском улусе трудятся студенты-активисты из якутского регионального отделения МООО «РСО», якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и ППОС СВФУ им. М.К. Аммосова.

Первый отряд работает в Суордахском наслеге. В село прибыли строительные материалы из поселка Батагай, проводятся работы по демонтажу полов, укладке линолеума в школе и детском саду, откачке воды из котельной. Ведется демонтаж полов больницы наслега.

Второй студотряд трудится в г. Верхоянск – бойцы демонтируют полы, выкачивают воду из-под объектов социального значения, домов пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Ими выполнены работы по 40 заявкам местного населения, из них 35 по демонтажу пола и утеплению жилых помещений.

Третий студенческий строительный отряд был направлен в Дулгалахский наслег. Ими выполнены работы по 25 заявкам местного населения. На данный момент отряд находится в г. Верхоянск и прикреплен к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Алгыс». Ребята заготавливают сено для СХПК.

Верхоянцы рады видеть бойцов студотрядов, которые приходят на помощь по первому призыву. Жители Верхоянска обеспечили ребят всеми удобствами – микроволновкой, стиральной машиной, холодильником и телевизором. АО «Якутоптторг» и АО «Алмазы Анабара» выделили для них сухпайки, а вечерами местный повар готовит бойцам суп и второе блюдо.