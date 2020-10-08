«Строймонтажу-2002» нужно ускорить банкротство

Застройщик ООО «Строймонтаж-2002» и его подрядная организация ООО «Строймир» не смогли подтвердить финансовую состоятельность и способность завершить строительство проблемного дома по ул. Кальвица, 18. Многоквартирный жилой дом по ул. Кальвица в квартале 43 г. Якутска включен в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением сроков завершения строительства по вине застройщика. Стройку планировалось завершить еще в 2018 году, однако по сей день обязательства перед 190 дольщиками не выполнены. Готовность объекта составляет 65%.

Напомним, 5 октября на общем собрании дольщиков застройщик «Строймонтаж-2002» заверил, что его подрядная организация ООО «Строймир» получит займ в СРО «Союз строителей Якутии» в размере 45 млн. рублей, которые направит на продолжение строительно-монтажных работ на незавершенном объекте, и попросил помощи в получении заемных средств под залог своего имущества.

По итогам обсуждения было принято решение: 6 октября застройщик должен представить документы в СРО для получения займа, а также представить перечень имущества, которое может быть использовано в качестве его обеспечения. Если документы не будут представлены или окажутся недействительными, то в соответствии с установленным законодательством будет запущен процесс ускорения процедуры банкротства предприятия.

Застройщик представил пакет документов, однако по результатам предварительной оценки представленных документов следует, что ООО «Строймир» не может претендовать на получение займа в связи с наличием задолженности по уплате налогов, кроме того организацией не оплачивались членские взносы. На сегодня у организации имеются обязательства по уже текущим займам на сумму более 19 млн. рублей. Есть большое количество судебных решений о взыскании задолженности на общую сумму более 29 млн. рублей. В конечном итоге все перечисленные факты являются основанием для отказа в выдаче займа.

Представленный ООО «Строймонтаж-2002» перечень залогового имущества кредитные эксперты оценили как имущество, неспособное рассматриваться в качестве залогового в связи с инициацией процедуры банкротства и высокими рисками оспаривания сделки.

В данной ситуации применение механизмов публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» является единственно возможной мерой для восстановления прав граждан — дольщиков проблемного объекта по ул.Кальвица, 18. Для реализации этой меры и предоставления средств федеральной ППК на завершение строительства проблемного объекта требуется ускорение процедуры банкротства застройщика «Строймонтаж-2002». Министерством строительства РС(Я) начата работа с кредиторами по объединению требований о признании должника банкротом в одно судебное производство, а также рассматривается возможность обращения государственных учреждений, перед которыми у ООО «Строймонтаж-2002» имеется задолженность, в Арбитражный суд РС(Я) с заявлением о признании застройщика банкротом.