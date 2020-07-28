Стройка Парка Победы началась

В Якутске сегодня начались строительные работы в Парке Победы. Подрядчик ООО «Вертикаль» определен по результатам конкурса. В этапе строительства 2020 года стоимость работ составляет 20 млн рублей, сообщил заказчик МКУ «Главстрой».

Полный цикл строительства Парка Победы запланирован на три года. Работы будут завершены в 2022 году, к 100-летию автономии Якутии.

По информации МКУ «Главстрой», на этой неделе на территории парка планируется завезти и утрамбовать грунт, подготовить и установить сваи под стелу и входную группу. В этом году, на первом этапе работ, произведут укладку тротуарной плитки, проведут освещение вдоль тротуарной дорожки и установят мемориальную стелу.

Напомним, Парк Победы будет построен на территории рядом с въездной стелой «Ус Сэргэ» на автостраде 50 лет Октября. Проект разработан ООО Проектное бюро «Старт» из Якутска. На территории паркового комплекса появятся площадь, мемориальный маршрут, водоем с фонтаном, дорожки для бега и езды на велосипедах, зоны для детей, занятий спортом, настольных игр и гамаков, фудкорт и амфитеатр.