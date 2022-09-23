Стройка больничного комплекса в Чурапче идет по плану

Полным ходом идет строительство одной из важнейших строек республиканского здравоохранения – второй очереди больничного комплекса в Чурапче. Когда он войдет в строй, у жителей улуса появится возможность получить в одном месте всю необходимую диагностическую и лечебную помощь.

Три этажа, 3800 кв.метров полезной площади, где разместятся терапевтическое отделение на 23 койки, дневной стационар на 10 коек, поликлиника на 100 посещений в смену и хозяйственный блок. Таким будет новый объект, строительство которого началось в рамках региональной программы модернизации первичного звена медицины национального проекта «Здравоохранение».



Как сообщил главный врач Чурапчинской ЦРБ Артем Ксенофонтов, возведение комплекса идет по плану.

— Оно началось в марте 2022 года и до завершения года строители обязуются закончить коробку здания. А в четвертом квартале 2023 года комплекс должен быть сдан, — рассказывает он.

При этом, став продолжением уже имеющегося больничного здания, введение нового корпуса позволит не только значительно увеличить полезную площадь ЦРБ, но и сделает условия лечения пациентов и работы для медиков намного комфортнее.

— Новое здание будет соединяться со старым теплым переходом. Это значит, что, войдя в больничный комплекс, пациент сможет, не покидая его, пройти полностью все необходимое обследование. Тем более, что с его введением расширяются и наши диагностические возможности. Например, предусмотрено помещение для установки МРТ, которую мы планируем запустить к концу следующего года, и которая станет большим событием для здравоохранения района, — говорит Артем Ксенофонтов.

Возможности строящегося больничного комплекса позволят чурапчинским медикам реализовать и другие, совершенно новые для них, направления.

— Хотелось бы отрыть отделение реабилитации дневного пребывания для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и др. На сегодня потребность в этом очень велика и хорошо, что теперь у нас есть возможность это организовать, — сказал Артем Ксенофонтов.