Строительству новых социальных объектов в Якутии быть?

Первый заместитель председателя правительства РС (Я) Кирилл БЫЧКОВ провёл очное совещание по реализации проектов на территории Якутии в рамках концессионных соглашений с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». В совещании приняли участие заместитель председателя и член правления «ВЭБ.РФ» Светлана ЯЧЕВСКАЯ, старший вице-президент ВЭБ.РФ Михаил АЛАШКЕВИЧ, а также члены правительства и руководители исполнительных органов государственной власти республики.

По информации заместителя председателя «ВЭБ.РФ» Светланы Ячевской, госкорпорация находится в процессе привлечения инвесторов для реализации концессионных соглашений с Якутией.

Одной из тем обсуждения стал вопрос увеличения мест в общеобразовательных учреждениях Якутии. В целях реализации данного проекта в 2021-2024 гг. разработан перечень объектов, состоящий из 12-и учреждений образования. Всего планируется создать свыше 8 тысяч новых учебных мест. Также в целях ликвидации второй смены и разгрузки наполняемости общеобразовательных организаций было предложено включить в перечень дополнительно еще 4 объекта образования и 5 пристроев к существующим школам на территории города Якутска.

Далее участники совещания обсудили объекты в сфере здравоохранения. По словам первого заместителя министра здравоохранения республики Алексея ЯКОВЛЕВА, за счет ежегодного роста численности населения Якутии увеличивается и количество обращений в поликлинику за медицинской помощью. Сложившиеся условия приводят к быстрому износу не только материально-технической базы, но и помещений. Таким образом, для реализации по механизму концессионного соглашения были предложены следующие объекты: Поликлиника № 1 в г. Якутске, вторая очередь Гериатрического центра на 100 коек в г. Якутске и Межрегиональный реабилитационный центр Абалах на 85 коек в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Также были внесены предложения по строительству Центра Активного долголетия в Республике Саха (Якутия) на 300 мест с привлечением капитального гранта Минвостокразвития России и многофункционального образовательно-производственного комплекса среднего профессионального образования в пригороде г. Якутска – Суперкампус.

Создание современного образовательно-производственного комплекса со студенческим кампусом для подготовки квалифицированных специалистов в рамках СПО на территории Якутии предполагает объединение 10-и государственных учреждений СПО, включает в себя строительство учебно-лабораторных корпусов площадью 18,5 тыс. кв.м., позволит обучать 6500 студентов в год, в том числе 4500 студентов на очной основе, возведение мастерских и помещений для стартапов и коворкинг центров площадью 14 тыс.кв.м. и общежитий площадью 45 тыс. кв.м. для размещения 4500 студентов и преподавателей в год.

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, первый вице-премьер поручил ответственным ведомствам рассмотреть возможности финансирования строительства пристроев к существующим школам в Якутске и проведения финансовой экспертизы проекта «Суперкампус» с учетом потенциальных рисков и бюджетной нагрузки всех уровней бюджетной системы Российский Федерации. По итогам совещания для дальнейшей проработки вопросов будет создана межведомственная группа и сформирована «дорожная карта» по реализации плана мероприятий с учётом всех замечаний и предложений сторон.