Строительство жилья поддержать, коммунальщиков урезонить, а с бизнесом договариваться

Кандидат в мэры города Евгений Григорьев проводит серию встреч с горожанами, на которых отвечает на самые сложные вопросы о развитии Якутска

Поддержать бюджетника жильём

На встрече с жителями села Пригородное от директора средней школы №12 Михаила Уйгурова поступил вопрос о планах по улучшению жилищных условий бюджетников.

Евгений Григорьев ответил:

— У города есть муниципальная программа, по которой предоставляются субсидии при покупке жилья работникам бюджетной сферы. Эту программу необходимо развивать и дальше.

Кроме того, есть совместное с республикой понимание того, что программой будут охвачены и работники республиканских учреждений. Для этого городу из республиканского бюджета будут доведены отдельные субвенции. Это позволит охватить такие подведомственные республиканским властям сферы как здравоохранение и культура.

Это особенно важно в свете того, что 2020 году произошло увеличение стоимости жилья по городу. В связи с введением двухпроцентных ставок ипотеки мы за год увидели увеличение стоимости квадратного метра на 32%. Софинансирование программ выделения жилья работникам бюджетной сферы — острая необходимость и это обязательно надо делать.

Остановить коммунальный грабеж!

От одной из жительниц поступил острый сигнал о высоких платежах за электроэнергию и вывоз мусора. В частности, она рассказала о полученной платежной квитанции на 14 тысяч рублей.

Ответ Евгения Григорьева:

— Вы совершенно правильно ставите вопрос в отношении ресурсоснабжающих предприятий, оказывающих коммунальные услуги. И здесь я полностью разделяю ваше недоумение и возмущение.

У меня самого произошла подобная история с домом, подаренным матери. Насчитали за тепло, которое на самом деле не поставлялось, очень серьезную сумму, при том, что платежек ни разу не приходило.

Поставщики придумали какой-то договор оферты и потом заставляют ему следовать. Это на 100% несправедливо. Я считаю, что все ресурсоснабжающие предприятия должны повернуться лицом к людям.

Чтобы подобного ни с кем больше не случалось, необходимо создать единую интернет-платформу с полной информацией о том, кому и за что идут начисления. И чтобы отчёт ежемесячно каждому приходил на телефон.

По «Якутскэкосетям» надо разбираться отдельно, куда и какие платежи они направляют.

Городской бизнес: обязывать или договариваться?

Еще одна участница встречи предложила обязать предприятия Якутска оказывать спонсорскую помощь в развитии территорий, на которых они расположены. В качестве примера приведено одно из предприятий села, разбившее своими автомобилями дорогу. По мнению жительницы, было бы справедливо, если бы бизнес восстановил эту дорогу за свои средства.

Евгений Григорьев предложил иной путь решения проблемы:

— Через обязаловку с бизнесом работать нельзя. Нужно очень аккуратно и бережно относиться к предпринимателям, которые работают в Якутске, и честно платят налоги в бюджет. Напомню, что бюджет города получил только в прошлом году налогами с бизнеса 2.2 млрд. рублей. Если их завтра не будет, город потеряет и в налоговых поступлениях, и в рабочих местах. От этого проиграют все.

А в случаях, подобных вашему, нужно дополнительно встречаться и вырабатывать компромиссное решение. Как правило, если город просит благоустроить территорию, предприниматели не отказывают.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.