Строительство Жатайской судоверфи не должно затягиваться

Айсен НИКОЛАЕВ 5 августа провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам реализации проекта «Жатайская судоверфь».

«Это один из двух проектов строительства судоверфей, которые реализуются на всей территории страны», — отметил важность объекта во вступительном слове руководитель региона.

Глава республики подчеркнул, что сроки строительства и ввода в работу Жатайской судоверфи – крайне сжатые. Айсен Николаев озвучил, что сегодня есть ряд проблемных вопросов по строительству проекта, связанных с темпами работ и земельными участками.

«Всё это может привести к затягиванию срока ввода в работу важнейшего для всей отрасли страны судостроительного объекта. Нам сегодня нужно выслушать заинтересованные министерства, ведомства и предприятия для того, чтобы принять решение по проблемным вопросам», — резюмировал Айсен Сергеевич.

Напомним, что строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи ведётся в рамках Госпрограммы РФ «Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений». На первый этап этого уникального проекта выделено более 5 млрд 750 млн. рублей, в том числе порядка 4 млрд 106 млн. рублей за счёт федерального бюджета и 750 млн. рублей за счёт республики. Срок завершения первого этапа строительства объекта – 2021 год.

На совещании информацию о реализации и финансировании проекта «Жатайская судоверфь» представил министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Владимир СИВЦЕВ. О проблемных вопросах строительства объекта выступили врио директора АО «Жатайская судоверфь» Петр НАКУЛА, первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, генеральный директор Корпорации развития Якутии Афанасий САВВИН и первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

Глава Якутии одобрил решение, которое было принято на прошлой неделе на совещании под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова. Согласно нему ЛОРП передаст АО «Жатайская судоверфь» земельные участки и сооружение СЛИП, используемое как для нужд судоремонта, так и для нужд судостроения, в долгосрочную аренду.

Также руководитель республики указал на уровне правительства и Минпромторга рассмотреть вопрос определения источника недостающих финансовых средств для первого этапа строительства судоверфи.

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев поручил и.о. Председателя Правительства РС (Я) Андрею Тарасенко взять проект строительства Жатайской судоверфи под личный контроль. Глава республики дал задание устранить отставание от графика работ.

«Проект будет реализован так, как был со всеми согласован. Объект должен быть построен в установленные сроки», — подчеркнул Айсен Николаев. Вместе с тем, он указал не забывать о планах по привлечению кадров на Жатайскую судоверфь и строительству жилой и социальной инфраструктуры в посёлке.