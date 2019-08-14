Строительство полигона в Якутске обсудили в МинЖКХ Якутии

Строительство полигона города Якутска обсудили 14 августа в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) с участием Фонда развития дальнего Востока и компании ООО «Террикон».

Приветствуя участников министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников отметил, что с учетом в республике отсутствует инфраструктура по обработке и сортировки отходов, то для субъекта стоит вопрос по созданию подобных объектов.

«Город Якутск для нас в приоритете. В настоящее время проектно-сметная документация на строительство полигона проходит государственную экологическую экспертизу. Ориентировочный срок получения результатов экспертизы в конце августа. После получения положительной экоэкспертизы мы должны принять решение по строительству объекта. Однако нам предстоит решить вопрос по сокращению транспортного плеча по транспортировке отходов на полигон», — отметил Дмитрий Садовников.

Компания предлагает решение по реализации проекта единого комплекса по обработке и размещению отходов, включающий в себя полигон размещения отходов, мусоросортировочную станцию и станцию перегрузки.

По словам генерального директора ООО «Террикон» Петра Санникова, предлагаемые компанией современные технологии позволят обеспечить уровень переработки твердых коммунальных отходов не менее 50 %. При сортировке и обработки отходов планируется получать 15 % ресурсов для вторичного сырья, 30 % органической фракции, 15 % производство RDF-топлива.

Органическая фракция будет перерабатываться на участке компостирования в специализированных закрытых туннелях. После чего на выходе получается стабилизированная масса по характеристикам напоминающая компост, которая затем может использоваться на полигоне для пересыпки в целях предотвращения возгорания, а также применяться в проекте рекультивации свалки.

Произведенное RDF-топливо предлагается использовать для нужд самого комплекса для выработки тепловой энергии. Как отметили разработчики проекта, пять тонн RDF-топлива требуется для выработки 2 МВт тепла.

Для максимальной оптимизации логистики предлагается размещение станции перегрузки на Базовом переулке.

Принцип работы данной станции основан на перегрузке отходов непосредственно из кузовов малотоннажных автомобилей в специализированные мусоровозные автопоезда. После этого отходы вывозятся на мусоросортировочный завод или полигон. Вывоз отходов производится ежедневно, что полностью исключает складирование отходов на территории мусороперегрузочной станции. Герметичные бункеры не позволяют отходам рассыпаться и разлетаться по территории.

«Это позволит сократить транспортные расходы, а мусоровозной технике выполнять больший объем работы», — отметил Петр Санников.

На сегодняшний день перед субъектом стоит задача ввести новый полигон в эксплуатацию в следующем году, чтобы в рамках нацпроекта «Экология» приступить к рекультивации действующей свалки.

Отметим, что действующее концессионное соглашение по строительству полигона г. Якутска, заключенное между Администрацией ГО «Город Якутск» и региональным оператором ООО «Якутскэкосети», на стадии расторжения. Приняты решения по смене основного учредителя и руководства ООО «Якутскэкосети». Достигнута договоренность с ГО «Город Якутск» по передаче земельных участков под полигон и перегрузочную станцию из муниципального уровня в республиканский.

В совещании приняли участие Государственный комитет по ценовой политике РС (Я), Министерства экономики РС (Я) и ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)».