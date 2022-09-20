Строительство полигона ТКО в Якутске идет по плану

На сегодня продолжаются работы по устройству основания полигона. В доставке инертных материалов привлечено порядка 90 единиц техники.

Всего для устройства основания требуется завезти 377,5 тыс кубометров песка, из них доставлено 112,4 тыс кубометров песка. Также ведется доставка щебня, скального грунта и пенополистирольных плит. Параллельно подрядчик приступил к укладке первого слоя пенополистирольных плит. В полном объеме установлены сваи для административно-бытового корпуса и хозяйственных построек, а также дизельная электростанция и два резервуара.

Первый замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов поручил подрядчику не снижать темпов по завозу инертных материалов, а также держать на особом контроле доставку строительных материалов.

Отметим, что строительство полигона размещения ТКО в Якутске ведется в рамках программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства объекта планируется в 2023 году.