Строительство онкологического центра идет полным ходом

Выездной осмотр строящего здания Онкологического центра сегодня провели министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева, заместитель министра строительства РС(Я) Виталий Акопов, главный врач онкодиспансера Татьяна Николаева, специалисты Минздрава, Минстроя РС(Я), ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии.

Работы на стройплощадке будущего Онкоцентра идут полным ходом, строительная готовность объекта составляет 81,4 % и до конца года планируется завершение процесса строительства. Здание центра состоит из 4-х блоков, общей площадью 25 670 кв.м., мощность поликлиники — 210 посещений в смену, вместимость стационара – 180 койко-мест.

Напомним, что в 2018 году после реконструкции был введен в строй радиологический корпус Онкодиспансера – это 1-й этап строительства.

«С уверенностью можно сказать, что строительство данного медицинского комплекса является одним из ключевых достижений руководства республики. Долгожданный объект здравоохранения будет оснащен передовым медицинским оборудованием, отвечающим всем стандартам и требованиям медицины. В центре планируется проводить многие виды высокотехнологичных операций, которые не проводятся на Дальнем Востоке. Диагностика и лечение онкологии выйдет на качественно новый уровень», — подчеркнула министр Лена Афанасьева.