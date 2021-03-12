Строительство новых теплых остановок обсудили в Якутске

10 марта заместитель главы главы Якутска Георгий Гаврильев провел совещание по теме строительства теплых остановок на территории городского округа «город Якутск». Поручение о строительстве новых теплых остановок ранее дал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев.

Окружной администрацией г. Якутска подготовлена схема размещения 20 новых теплых остановок. В том числе трех остановок, которые откроются уже в конце марта по следующим адресам: конечная остановка автобусов по ул. Воинская, ул. Лермонтова (напротив МКУ «Департамент жилищных отношений) и ул. Пояркова («Якутский сельскохозяйственный техникум»).

«МКУ «Главстрой» совместно с МУП «ЯПАК» произвели осмотр подготовленных подрядной организацией каркасов теплых остановок. В данное время идет обшивка внутренних стен и установка окон. Согласно плану теплые остановки должны открыться в конце марта», — сообщили в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день схема размещения 17 новых теплых остановок направлена в ПАО «Якутскэнерго» для рассмотрения возможности технического присоединения к электрическим сетям. Также необходимо провести подготовительные работы на земельных участках – демонтаж ограждений, столбов, отсыпку или бетонирование площадок.

По итогам совещания заместитель главы Георгий Гаврильев поручил Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры разработать дорожную карту реализации строительства теплых остановок в 2021 году и планах на 2022-2023 гг.

Напомним, ранее и.о. главы города Евгений Григорьев поручил включить в план реконструкции улично-дорожной сети города Якутска строительство 20 новых теплых остановок. Теплые остановки будут построены за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на исполнение столичных функций.