Строительство нового рудника в Якутии создаст более тысячи рабочих мест

Строительство нового рудника на одном из богатейших алмазных месторождений Якутии на трубке «Мир» создаст более тысячи рабочих мест. Работы по проекту «Мир-Глубокий» начнутся уже в этом году. Общая сумма инвестиций составит свыше 120 млрд рублей.

«Новый рудник на глубоких горизонтах месторождения с соблюдением строжайших норм промышленной безопасности – непростой долгосрочный проект. Будут созданы новые производственные мощности и объекты вспомогательной инфраструктуры общей стоимостью около 120 млрд рублей. И самое важное – это более тысячи новых рабочих мест. На период строительства в Якутии будет создано более 400 из них, во время эксплуатации их количество превысит 800 человек. С запуском добычи на Мире-Глубоком станет возможным возвращение обогатительной фабрики №3 к круглогодичному режиму работы, что создаст еще более 250 сезонных рабочих мест на дражном комплексе» – сообщила министр экономики республики Майя Данилова.

Каждое создаваемое АЛРОСА рабочее место – это не только стабильная заработная плата и социальные гарантии для работника, но и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты города и республики, а также новые инициативы по развитию социальной инфраструктуры и повышению уровня жизни якутян. Возобновление добычи алмазов на «Мире» приведет к увеличению поступлений налога на добычу полезных ископаемых, который на 100% направляется в бюджет Якутии.

Напомним, 6 сентября Айсен Николаев и генеральный директор «АЛРОСА» Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении «Мир».

Кимберлитовая трубка «Мир» – одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов, расположенное в Мирнинском районе Якутии. Рудник находится на консервации с 2017 года.