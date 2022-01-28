Строительство мусорного полигона на Вилюйском тракте начнется в этом году

Проектная документация полигона размещения твердых коммунальных отходов города Якутска получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Строительство начнется в текущем году, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики республики. Полигон будет на 27 км Вилюйского тракта. Проектная мощность объекта составит 132 000 тонн ТКО в год. Туда будут поступать отходы из мусороперегрузочной станции после обработки и сортировки с отбором вторичной фракции, что существенно сократит массу отходов, направляемых на полигон.

«Новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенный на вечной мерзлоте, аналогов которых нет на территории России», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов. На земельном участке проведены инженерные изыскания и оценка воздействия на окружающую среду. Он соответствует требованиям шестой подзоны аэропортов Магана и Якутска.

Полигон планируется ввести в эксплуатацию двумя этапами. Первый этап включает в себя строительство первых двух из пяти карт размещения ТКО и всей инфраструктуры. Генеральным заказчиком-застройщиком выступит ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)». Согласно проектно-сметной документации, стоимость объекта составит 3,3 млрд рублей, в том числе по первому этапу 2,1 млрд рублей (в ценах 2 квартала 2021 года). Финансирование строительства будет производиться за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Что касается мусороперегрузочной станции, ее строительство будет вестись параллельно с полигоном. Объект предназначен для оптимизации транспортных затрат путем сокращения количества рейсов спецтехники до полигонов. Доставляться отходы на полигон от мусороперегрузочной станции будут в закрытых бункерах, что исключит разбрасывание мусора по пути.