26.08.2022
13:12
179

Якутия

Строительство моста через реку Нюя

Готовность моста через реку Нюя составляет 33%.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по заказу ГКУ «Управтодор РС(Я)».

На сегодня готовность объекта составляет 33%: завершено строительство опор моста, ведется отсыпка подходов. До конца сентября планируется доставить металлоконструкции для пролетных строений с завода Улан-Удэстальмост, со второй декады октября планируется начать их монтаж.

Напомним, работы ведутся ОАО «Хотьковский Автомост» с осени прошлого года по государственному контракту, заключенному с Управтодором республики.

Ввод в эксплуатацию мостового перехода определен в IV квартале 2023 года. Протяженность объекта с асфальтобетонным покрытием составляет 1,75 км, в том числе мост – 183,39 пог.м.

Фото: пресс-службы
Источник: ГКУ «Управтодор РС(Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх