Строительство моста через реку Нюя

Готовность моста через реку Нюя составляет 33%.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по заказу ГКУ «Управтодор РС(Я)».

На сегодня готовность объекта составляет 33%: завершено строительство опор моста, ведется отсыпка подходов. До конца сентября планируется доставить металлоконструкции для пролетных строений с завода Улан-Удэстальмост, со второй декады октября планируется начать их монтаж.

Напомним, работы ведутся ОАО «Хотьковский Автомост» с осени прошлого года по государственному контракту, заключенному с Управтодором республики.

Ввод в эксплуатацию мостового перехода определен в IV квартале 2023 года. Протяженность объекта с асфальтобетонным покрытием составляет 1,75 км, в том числе мост – 183,39 пог.м.