Строительство многофункционального комплекса для инвалидов стало бы большим событием для города

Якутская городская организация Всероссийского общества инвалидов (ЯГО ВОИ) предоставляет социальные услуги более 30 лет в городе Якутске, является подразделением Якутской региональной организацией Всероссийского Общества инвалидов.

На протяжении всего периода общественное объединение инвалидов защищает интересы людей с ограниченными физическими возможностями, занимается адаптацией и реабилитацией инвалидов и семей с детьми.

«Деловой центр инвалидов», это один из проектов ОО ЯГО ВОИ, который будет реализован совместно с заинтересованными ведомствами Республики Саха (Якутия), будет являться центром реализации политики в трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Голомарева, народный депутат, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия):

— Вопрос постройки «Делового центра для инвалидов» стоит с 2018 года. Со стороны Сергея Хромова, проекта «Доступная среда» в лице его координатора Андрея Петрова с Приемной Партии «Единая Россия» было две попытки, все останавливалось из — за загруженности участков или финансовой нагрузки. Сегодня найден оптимальный вариант. Министерство экономики проект признал «масштабным» и актуальным. Проект поддерживается мэрией города Якутска, Министерством социальной защиты. Самое главное из 6 тысяч ограниченных здоровьем людей, заняты сегодня 1,5 тысячи людей. Строительство многофункционального комплекса стало бы большим событием для города, радостью для многих семей, нуждающихся в государственной поддержке. Мы готовы работать над законом, внесём на ближайшую сессию. Создали рабочую комиссию.

Андрей Петров, координатор партийного проекта» Доступная среда»:

— Проект имеет социальную направленность. В том числе и перед «Играми Дети Азии», по адаптивным видам спорта наши спортсмены имеют чемпионские титулы. Я, как координатор партийного проекта, с первых дней работаю по продвижению данного вопроса. Единое мнение по поддержке не может не радовать, это во благо горожан, которым нужно тройное внимание.

Евдокия Евсикова, первый заместитель Председателя Якутской городской Думы:

— Этот проект очень важен при решении вопросов обучения, становления личностей, которые имеют ограничения по здоровью по разным причинам. В этом здании будут обучаться, тут же заниматься физкультурой, ходить в оздоровительные залы, бассейн.