Строительство МГ «Кысыл-Сыр – Мастах 84» – на особом контроле

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников проверил ход строительства завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84». В рамках контроля начатых работ руководитель компании посетил объекты строительства, встретился с коллективами работающих бригад, провёл заседание оперативного штаба.

Напомним, что строительство стало возможным благодаря включению в федеральный бюджет средств на завершающий этап по итогам рабочего совещания в августе 2020 года председателя правительства России Михаила Мишустина по развитию Дальнего Востока. В ходе этого совещания глава Якутии Айсен Николаев обосновал необходимость строительства.

«Сейчас вдоль трассы по строительству магистрального газопровода в районе села Мукучу Кобяйского улуса работает 7 бригад по 5 человек каждая, тяжелая техника. Количество бригад планируем увеличивать», – сказал Алексей Колодезников.

В каждой бригаде, состоящей из пяти человек, есть два слесаря, два сварщика и один машинист-трубоукладчик. Для комфорта проживания и работы созданы все необходимые условия: есть оборудование, современные передвижные балки для проживания, трактор-трубоукладчик.

По словам сварщика пятого разряда строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз» Егора Дягилева, в компании он работает уже шестой год и особо подчёркивает дружный коллектив предприятия.

«Наш коллектив – это сплав опыта и молодости. У нас много общих интересов помимо производственных процессов. Условия работы очень комфортные, жаловаться не на что. В этом году по поручению генерального директора компании Алексея Колодезникова нам увеличили сумму суточного пайкового довольствия. Благодаря развитию в республике новых технологий, несмотря на нахождение в глухом лесу, у нас на участке есть мобильный интернет и поэтому мы на постоянной связи с близкими и друзьями. Ну и конечно же, если необходимо, производственные вопросы тоже оперативно решаем благодаря интернет-связи», — говорит Егор Дягилев.