Строительство малой АЭС в Усть-Янском районе обсудили глава Якутии и президент «Русатом Оверсиз»

Глава Якутии Айсен Николаев и президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов обсудили ход реализации проекта по строительству атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе республики.

Как отметил Евгений Пакерманов, работы ведутся в соответствии с утвержденной «дорожной картой». Завершены предпроектные инженерные изыскания, на текущий момент проводятся дополнительные изыскания. Разработан технический проект реактора РИТМ-200Н. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на размещение станции.

Айсен Николаев подчеркнул огромную важность строительства станции для освоения не только месторождения «Кючус», но и других месторождений, в целом для комплексного социально-экономического развития Усть-Янского района. Глава отметил, что республикой будет оказано необходимое содействие корпорации в реализации проекта.

Сооружение АСММ российского дизайна на базе новейшей РУ РИТМ-200 обеспечит надежное и экологически чистое энергоснабжение освоения золоторудного месторождения «Кючус», которое является одним из крупнейших в России. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Напомним, соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации на базе РУ РИТМ-200 в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) между Минвостокразвития России, Республикой Саха (Якутия) и Госкорпорацией «Росатом» было подписано 3 сентября 2021 года.