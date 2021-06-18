Строительство КЦ в Борогонцах идет полным ходом

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 17 июня в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса проверил ход строительства Культурного центра им. В.В. Никифорова-Кюлюмнюр.

Объект возводится за счёт средств добровольных пожертвований АК «АЛРОСА» (ПАО) через Целевой фонд будущих поколений РС (Я).

В трёхэтажном здании современного Культурного центра общей площадью 3 880 кв. м будут размещены зрительный зал на 320 мест, репетиционный и компьютерный залы, детский, взрослый и электронный читальные залы, буфет.

В настоящее время на объекте завершены работы по бетонной заливке перекрытия третьего этажа, на первом этаже закончена шпаклевка стен, утепление покрытия, начата наружная теплоизоляция стен. На втором этаже завершены работы по стяжке пола и штукатурке стен.

Строительство культурного центра в селе Борогонцы идёт согласно плану-графику. Объект планируется завершить в 2022 году, к VIII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия) и 100-летию образования Якутской АССР.