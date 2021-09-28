Строительство кардиодиспансера в Якутии вышло на финишную прямую



Строительная готовность республиканского кардиологического диспансера составила 76%. Об этом стало известно 27 сентября на прямом эфире главы Якутии Айсена Николаева, передает ЦУР Якутии.

На строительстве объекта работают около 180 человек. Сегодня ведутся работы по внутренней отделке и монтажу вентиляционного оборудования. В здании будут располагаться отделения кардиологии, нейрососудистой и кардиологической реанимации, сообщил генеральный директор РБ №1 — Национального центра медицины Станислав Жирков.

Новый кардиодиспансер рассчитан на 150 мест, его площадь составляет более 15 тысяч кв. м. На возведение объекта из бюджета страны выделено около 4,5 млрд рублей. По анализу ЦУР Якутии, вопросы здравоохранения на прямом эфире главы были одним из самых частых тем, которые беспокоят якутян. Также в список важных тем прямого эфира вошли ЖКХ и благоустройство, социальная поддержка, ремонт дорог.