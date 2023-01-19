Строительный округ ждут большие перемены

Строительный округ города Якутска ждут большие перемены.

Город Якутск с каждым годом заметно преображается. Главным катализатором данного процесса, бесспорно, является жилищное строительство. В ближайшие годы жители Строительного округа в полной мере почувствуют на себе эти положительные перемены.

Так, Правительство республики приняло решение комплексного развития территории жилой застройки кварталов «2а», «2б», «2г», «4а», «4б», «4в», «17» в городе Якутске, расположенные в округе.

Площадь территории составляет 53,16 га. На ней расположено 165 многоквартирных двухэтажных деревянных жилых домов, подлежащих расселению и сносу, в том числе 139 многоквартирных домов, признанных аварийными. Общая площадь расселения составляет 93,8 тыс. кв. метров.

Данный проект вызвал большой интерес у всех жителей Строительного округа, которые намерены не только внимательно следить за происходящими переменами, но и самым активным образом в них участвовать.

18 января в администрации Строительного округа состоялась встреча руководства с Активом старост расселяемых кварталов с участием будущего застройщика. В ходе встречи члены избранного в прошлом году Совета старост отметили, что они будут содействовать решению всех возникающих организационных вопросов и вести планомерную работу с населением.

Как рассказал генеральный директор АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» Владимир Трегубов, в Строительном округе компания планирует возвести новый современный микрорайон «Спортивный». В рамках реализации комплексного развития территорий появится 52 многоэтажных многоквартирных жилых дома, детский сад с дополнительными группами, школа на 990 мест и другие социальные объекты.

Руководитель Управы Строительного округа Василий Рязанский подчеркнул, что реализация столь масштабного проекта вдохнет новую жизнь в поступательное развитие округа и позволит заметно улучшить качество жизни многих горожан.