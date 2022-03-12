Строительная отрасль Якутии в сложном положении — нужны срочные меры

Уже сейчас в связи с санкциями некоторые строительные материалы и оборудование не доступны для региона. В связи с этим создается оперативная рабочая группа, которая будет искать аналоги импортным материалам либо пути доставки требуемого оборудования через дружественные страны. При этом задачи по вводу жилья и социально значимых объектов в этом году планируется полностью реализовать. Об этом ЯСИА сообщил министр строительства Якутии Павел Кылатчанов.

На сегодняшний день самая главная задача, которая стоит перед строительным комплексом, несмотря на трудности и новую экономическую ситуацию, — не остановить строительство ни одного объекта.

«Сегодня перед строительным комплексом стоят следующие вызовы: дорожают строительные ресурсы — это не только материалы, но и машинные механизмы и трудовые ресурсы. По некоторым позициям существенный рост отмечается уже с конца февраля, по некоторым — контрагенты уже не отгружают проплаченный товар нашими подрядчиками. Есть вопросы, связанные с привлечением трудовых ресурсов, потому что иностранная рабочая сила, которая у нас задействована, связана с иностранной валютой. И сейчас перед нами поставлена задача оперативно реагировать и своевременно принимать необходимые меры поддержки. Для нас это не в новинку, в прошлом году во время пандемии тоже сталкивались с определенными проблемами. Есть уже решение правительства — нормативно-правовая база, которая позволяет заказчикам изменять свой контракт именно с увеличением цен на строительные ресурсы. Сегодня мы этот процесс запустили, уже видим процесс удорожания по объектам, которые финансировались в прошлом году. В этой части мы просим предусмотреть определенную сумму в резервном фонде правительства Республики Саха (Якутия) на увеличение цены контрактов в связи с удорожанием строительных ресурсов. Какая-то часть средств пойдет из федерального бюджета по стройкам, которые уже финансируются с привлечением средств из данного бюджета. И здесь самое главное – адекватно отреагировать на рост стоимости строительных ресурсов для того, чтобы наши подрядные организации не работали себе в убыток», — сообщил Павел Кылатчанов.

Министр уточнил, что некоторые контрагенты не отгружают импортные строительные материалы, в том числе кабельную продукцию, вентиляционное оборудование, фурнитуру, а также отдельное оборудование в составе проектов. Кроме того, намечаются вопросы по приобретению медицинского оборудования и оборудования для оснащения строящихся объектов культуры.

«Здесь принято решение о создании оперативной рабочей группы, которая будет заниматься поиском именно аналогов либо путей доставки требуемого оборудования через дружественные страны», — отметил Кылатчанов.

Кроме повышения цен на контракты министр отметил изменение подходов к финансированию самих объектов – повышение размеров авансовых платежей, также министерство прорабатывает вопросы по доступности обеспечительных мер — банковских гарантий. Следующий блок вопросов, над которым работает министерство, – снятие административных барьеров при осуществлении строительной деятельности.