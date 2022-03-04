Строительная готовность крупнейшей школы Якутска достигла 80 %

4 марта председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко и глава города Якутска Евгений Григорьев проинспектировали ход строительства школы на 990 мест и квартальной котельной 68 квартала г. Якутска (мкр. «Прометей»). В выездном совещании также приняли участие руководители министерств и ведомств республики, структурных подразделений окружной администрации г. Якутска.

Новая школа будет передана министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) городу Якутску. Застройщик – ООО «Прометей», на сегодня строительная готовность объекта составляет 80 %. Строительство школы на 990 мест реализуется в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа».

Как сообщили в департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры г. Якутска, ориентировочная стоимость строительства объекта с квартальной котельной составляет свыше 1 млрд 427 млн рублей.

По завершении строительства школы будет произведена оценка с целью определения окончательной стоимости объекта. Объект имеет положительное заключение Государственная экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» от 27 декабря 2019 года.

По итогам осмотра строящейся школы, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко поручил министерству ЖКХ и энергетики Якутии совместно с окружной администрацией г. Якутска разработать обоснование целесообразности, рассчитать потребляемую мощность по технологическому присоединению и подключению иных потребителей тепла котельной для эффективного использования выделяемых республиканских финансовых средств.