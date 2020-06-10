Строители завезли коронавирус в Амгу

Работодатель несет полную ответственность за чистоту от вируса привлеченных работников

9 июня заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА на вечернем брифинге проинформировала журналистов о том, что на данный момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно напряженная. За весь период в Якутии зарегистрированы 2686 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 75 человек, в том числе новые случаи зарегистрированы в Якутске — 66, в Намском районе — 2, в Алданском районе – 2, в Мегино-Кангаласском районе – 3, в Ленском районе — 1.

Впервые инфекция выявлена в Амгинском районе. «Это завозной случай инфекции, связанный с отсутствием контроля со стороны работодателя, который привлекает рабочую силу на объекты строительства», — уточнила Ольга Валерьевна. Вице-премьер подчеркнула, что основной задачей любого работодателя в нынешних условиях является обеспечение здоровой рабочей силы. В данное время заболевшему оказывается медицинская помощь, его контакты выявлены и размещены в обсерватор.

В Амгинском районе также имеется еще один неподтвержденный случай, связанный с дорожным строительством.

Ольга Балабкина акцентировала, что со стороны республиканского здравоохранения будет оказываться соответствующая медицинская помощь, в свою очередь работодатель обязан обеспечивать здоровую рабочую силу.

В Мегино-Кангаласском улусе удалось локализировать ситуацию, в том числе и силами районной ЦРБ, хотя инфекция успела распространиться по нескольким населенным пунктам. В Алданском районе новые случаи связаны с северной частью района и относятся к контактам ранее заболевших лиц, привлеченных недропользователем. В Намском улусе распространение инфекции продолжается, но находится под контролем. В настоящий момент рано принимать решения по смягчению ограничений.

Город Якутск остается на отметке 65-70 новых случаев за сутки. Это контакты корпоративные и семейные.

Сегодня по Якутии на лечении находятся 1423 человека, из них 761 – в инфекционных стационарах, 662 получают лечение амбулаторно, у них болезнь протекает в легкой форме. Медики их посещают на дому, около 300 человек пользуются цифровым ресурсом «Облачная поликлиника» для контроля их состояния медиками.

9 июня выздоровели 126 человек, за весь период – 1411 человек. Всего по республике 13 человек находятся в отделениях реанимации, из них трое – в крайне тяжелом состоянии. Ольга Балабкина подчеркнула, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, коек хватает, медики находятся на своем посту и оказывают необходимую помощь.

Начинается лето, родители отправляют своих детей в районы. «Обращаю внимание всех на то, что отправление детей в районы должно проходить под контролем родителей и с соблюдением мер самосохранения в семье. Это очень важно», — отметила вице-премьер. В данное время Минздрав Якутии разрабатывает программу по поддержке иммунитета прибывающих в районы детей.

Также Ольга Балабкина сообщила о поручении главы РС(Я) Айсена НИКОЛАЕВА всем главам муниципальных образований об обеспечении достойной организации ЕГЭ. «Будущее выпускников не должно пострадать от нынешней ситуации, когда им приходится сдавать экзамены в условиях пандемии», — резюмировала вице-премьер.