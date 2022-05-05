Строители Якутии организовали автопробег

В рамках Всероссийских публичных акций в поддержку российской армии и военной операции на Украине под девизом «Строители Якутии поддерживают решение президента страны и Российскую армию!»

Сейчас особенно важно сохранять адекватность и держаться всем вместе, поддерживать друг друга. Как никто другой в этой поддержке нуждаются военнослужащие российской армии, участвующие в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса и рубежей нашей страны

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» совместно с Региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия» под руководством Руслана Платонова провели автопробег в городе Якутске. В автопробеге строителей Якутии приняли активное участие более 100 автомашин строительных организаций — членов Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

На открытии автопробега координатор НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», член Политсовета Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Айхал Габышев поприветствовал от всех строителей Дальневосточного федерального округа и в своем выступлении отметил важность проведения патриотических акций: «Сегодня, когда наша страна устремлена в будущее и переживает исторический этап своего развития, нам крайне важно показать миру наше единство, а также безрезультатность попыток недружественных стран санкционными давлениями расколоть наше российское общество. Всех россиян призываем поддержать решения нашего лидера Владимира Владимировича Путина по признанию независимости ДНР и ЛНР! Мы — за денацификацию и демилитаризацию Украины!»

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Это не первая акция в поддержку спецоперации на Украине, в которой участвуют строительные организации — члены Ассоциации, ранее строители Якутии также выразили свою поддержку на митинге-концерте «Крымская весна», прошедшем 18 марта 2022 года в столице республики.