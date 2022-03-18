Строители Якутии: Мы за нашего президента!

8 лет назад, в марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. И в этом году мы, россияне, отмечаем восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. По всей стране проводятся мероприятия, посвященные этому историческому событию.

В Якутии в городе Якутске 18 марта 2022 года на Комсомольской площади состоялся митинг-концерт «Крымская весна» с участием более полутора тысяч человек. Строители Якутии, члены Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», приняли активное участие в митинге, на котором не только отпраздновали воссоединение, но и выразили свою поддержку президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину в решении о проведения спецоперации в Украине, направленной на ее денацификацию и демилитаризацию. Строители также выразили свою поддержку жителям Донбасса, а также высказались о справедливости признания ДНР и ЛНР.

Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по Дальневосточному федеральному округу, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев отметил, что в новых реалиях только консолидация власти, бизнеса и общества обеспечит дальнейшее динамичное развитие нашей страны и ее экономики. «Сегодня, когда наша страна устремлена в будущее и переживает исторический этап своего развития, нам крайне важно показать миру единство, а также безрезультатность попыток недружественных стран санкционными давлениями расколоть наше российское общество. Я призываю всех россиян поддержать решения нашего лидера, Владимира Владимировича Путина! Мы за мир! Мы за сильную Россию! Мы за нашего президента!» — сказал он.