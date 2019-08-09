Строители вахтовых поселков: «Строим все, кроме воздушных замков».

Накануне профессионального праздника строителей, издание «Сахалайф» решило выяснить, что строят специалисты в вахтовых поселках, информация о которых стала куда более доступной, чем раньше, но все еще не лишена стереотипов и домыслов. Добыча и переработка природного сырья в республике развивается, при этом именно строители приходят на любые месторождения вторыми – сразу после геологов.

Итак, строители в компаниях-недропользователях строят:

Дороги и мосты

Дороги – главная артерия, через которые доставляется персонал и вывозится добытое. К примеру, муниципальную дорогу до золоторудного Нежданинского ремонтирует компания «Полиметалл» в рамках отдельного соглашения с Томпонским районом. Этот путь строили еще в советское время и после развала СССР он постепенно приходил в упадок. В 2018 году компания отремонтировала участок в 37 км, по которому до этого можно было проехать только на тракторе. Укреплены берега рек и пять мостов, построены дамбы. Дорогой пользуются местные жители, охотники, оленеводы. Пока в бесперебойной работе дороги заинтересован главным образом «Полиметалл», но в дальнейшем она позволит рассматривать другие перспективные объекты для геологоразведки и освоения в этом районе.

Линии электроснабжения

Для энергоснабжения будущего ГОК в Нежданинском планируется строительство воздушной линии ЛЭП 110 кВ Хандыга – Нежданинское. В настоящее время получены ТУ на технологическое присоединение ВЛ к сетям ПАО «Якутскэнерго», выполняются инженерно-изыскательские и проектные работы.

Общежития и административные корпуса

На Нежданинском идет строительство нового жилого благоустроенного комплекса из 5 зданий, которые объединены теплыми галереями, что актуально для якутских зим. На участке введен в эксплуатацию новый санитарно-бытовой корпус, отвечающий всем современным требованиям. В здании разместились кухонная зона и столовая, медицинский пункт, прачечная, душевые и гардеробные комнаты, спортзал.

Склады

В вахтовых поселках строится большое количество холодных и теплых складских помещений для хранения топлива, ТМЦ, стройматериалов.

Лаборатории и цеха пробоподготовки

Для оперативного и качественного анализа пород и выплавки пробных образцов драгметаллов на месторождениях строятся пробирно-аналитические лаборатории. Они оснащаются сложной системой вентиляции и буквально напичканы современной аппаратурой.

Кернохранилища

Это вместительные склады для хранения тысяч специальных ящиков с пробами руды — керна. Такие комплексы являются обязательной частью культуры геологоразведки. Без них невозможно проводить первичные исследования образцов горной породы и систематизировать их результаты. Кернохранилища повышают информативность геологоразведки.

Строитель – профессия самая мирная, при этом динамичная и азартная. За несколько лет, а то и месяцев то, что существовало всего лишь в профессиональном воображении строителя, воплощается в камне и бетоне, врастает в землю, собирает под новыми крышами новых людей, даря им тепло и чувство защиты. Только так, с такой изначальной точки опоры закручиваются воронки амбициозных проектов и рождаются новые большие дела.