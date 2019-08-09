09.08.2019
18:42
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Общество

Строители вахтовых поселков: «Строим все, кроме воздушных замков».

    Накануне профессионального праздника строителей, издание «Сахалайф» решило выяснить, что  строят   специалисты  в вахтовых поселках, информация о которых стала куда более   доступной, чем раньше, но все еще не лишена стереотипов и домыслов. Добыча и переработка природного сырья   в республике  развивается, при этом именно строители  приходят на любые месторождения вторыми – сразу после геологов.

Итак, строители в компаниях-недропользователях строят:

  1. Дороги и  мосты

Дороги –   главная артерия, через которые доставляется персонал и вывозится  добытое. К примеру, муниципальную дорогу  до золоторудного Нежданинского   ремонтирует компания «Полиметалл» в рамках отдельного соглашения с Томпонским районом.   Этот путь строили еще в советское время и после развала СССР он постепенно приходил в упадок. В 2018 году компания отремонтировала участок в 37 км, по которому до этого можно было проехать только на тракторе. Укреплены берега рек и пять мостов, построены дамбы.  Дорогой пользуются  местные жители, охотники, оленеводы.   Пока в  бесперебойной работе дороги  заинтересован  главным образом «Полиметалл», но в дальнейшем она позволит рассматривать другие перспективные объекты для геологоразведки и освоения в этом районе.

  • Линии электроснабжения

Для энергоснабжения будущего ГОК в Нежданинском  планируется строительство воздушной линии ЛЭП 110 кВ Хандыга – Нежданинское. В настоящее время получены ТУ на технологическое присоединение ВЛ к сетям ПАО «Якутскэнерго», выполняются инженерно-изыскательские и проектные работы.

  • Общежития и административные корпуса

На Нежданинском идет строительство  нового  жилого благоустроенного комплекса из 5  зданий, которые   объединены теплыми галереями, что актуально для якутских зим. На участке  введен в эксплуатацию новый санитарно-бытовой корпус, отвечающий всем современным  требованиям. В здании разместились    кухонная  зона и столовая,  медицинский пункт, прачечная, душевые и гардеробные комнаты, спортзал.

  • Склады

В вахтовых поселках строится большое количество  холодных и  теплых  складских помещений для хранения топлива, ТМЦ, стройматериалов.

  •  Лаборатории и цеха пробоподготовки

  Для оперативного и качественного анализа пород и выплавки пробных образцов драгметаллов на месторождениях строятся  пробирно-аналитические лаборатории. Они оснащаются сложной системой вентиляции и буквально напичканы современной аппаратурой.

  • Кернохранилища

Это вместительные склады для хранения тысяч специальных ящиков с пробами   руды — керна. Такие комплексы являются обязательной частью культуры геологоразведки. Без них    невозможно проводить  первичные исследования   образцов горной породы и   систематизировать  их результаты.  Кернохранилища    повышают  информативность геологоразведки. 

Строитель – профессия самая мирная, при этом динамичная и  азартная.   За несколько лет, а то и месяцев то, что существовало всего лишь в профессиональном воображении строителя,  воплощается в камне и бетоне, врастает в землю, собирает под новыми крышами новых людей, даря им тепло и  чувство  защиты. Только так, с такой изначальной точки опоры закручиваются воронки  амбициозных проектов и рождаются новые большие дела.

Источник: Соб.инфо
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