Строгий режим введут в медучреждениях Якутии

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«С понедельника мы вводим строгие ограничения в посещении поликлиник — только в масках и перчатках. Просим население это учесть при посещении медицинских организаций», — сказала Елена Борисова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Все больницы работают в штатном режиме. Плановый прием пациентов продолжается несмотря на сниженные объемы.

Кроме того, министр напомнила, что родители должны контролировать соблюдение санитарных мер детьми, максимально ограждать их от посещения общественных мест. Также соблюдать масочный режим и все меры безопасности.