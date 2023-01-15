Строганина и в Америке строганина

Якутская семья Ивановых, проживающая в Нью-Йорке, получила долгожданную посылку — чир прямо из Якутии! Рыба пролетела через Атлантический океан, чтобы порадовать семью родным деликатесом. Чир все такой же вкусом и никак не испортился после такого перелета.

Фото: lyudaivi Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх