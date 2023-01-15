15.01.2023
23:08
506
Якутия
Строганина и в Америке строганина
Якутская семья Ивановых, проживающая в Нью-Йорке, получила долгожданную посылку — чир прямо из Якутии!
Рыба пролетела через Атлантический океан, чтобы порадовать семью родным деликатесом. Чир все такой же вкусом и никак не испортился после такого перелета.
Фото: lyudaivi
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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