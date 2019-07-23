Стрит-арт художник Пол Барлоу проведет в Якутске мастер-класс

Известный в мире, английским стрит-арт художник Пол “AROE” Барлоу будет работать над росписью участка стены скейт-парка на новой площади «Ворота Якутска».

Организаторы фестиваля «LETO.YAKUTIA» приглашают всех желающих на мастер-класс. У вас есть отличный шанс увидеть, как работает всемирно известный художник.

Отметим, что художник приехал в Якутию специальным гостем на первый Республиканский фестиваль современной культуры «LETO.YAKUTIA», который проводят в рамках года консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск».

Организаторами мероприятия является Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.

Время: 24 июля, 17:00 – 20:00

Место: скейт-парк на площади «Ворота Якутска» (возле аэропорта, остановка «Белое озеро»)