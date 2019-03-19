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Стремительное падение рейтинга спикера Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ опустился сразу на 26 строчек — на 45 место — в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ, составленном компанией «Медиалогия» по итогам февраля.

 

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

 

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион МедиаИндекс
1 +5 БУРЛАЧКО Юрий Александрович Краснодарский край 9 493,1
2 +7 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 8 616,9
3 -2 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 8 217,4
4 -2 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 5 630,2
5 -1 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 5 545,4
6 -3 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 5 093,0
7 0 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 4 208,1
8 +6 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 4 124,0
9 +4 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 3 918,0
10 +7 ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич Сахалинская область 3 535,0
11 +5 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 3 512,0
12 +3 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 3 363,0
13 -5 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 3 035,0
14 +4 АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна Севастополь 2 980,1
15 -4 СОКОЛ Сергей Михайлович Иркутская область 2 969,0
16 +4 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 2 672,0
17 -5 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 2 639,7
18 -8 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 2 516,0
19 -14 КУЗЬМИН Иван Георгиевич Саратовская область 2 236,0
20 +31 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 2 059,0
21 +8 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 1 981,8
22 +2 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 1 907,0
23 -1 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 1 750,0
24 +13 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 1 691,0
25 +19 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 1 665,0
26 -5 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 1 557,6
27 +38 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 1 535,0
28 +17 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 1 492,0
29 -3 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 1 364,0
30 0 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 1 336,0
31 -4 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 1 300,1
32 -1 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 1 209,0
33 +14 ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович Хабаровский край 1 153,0
34 +8 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 1 139,8
35 +28 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 1 118,0
36 +12 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 1 106,0
37 +3 СВИРИДОВ Дмитрий Викторович Красноярский край 1 087,0
38 +5 БАБУРИН Виктор Сергеевич Калужская область 1 075,6
39 -5 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 1 037,0
40 -4 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 1 020,1
41 -6 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 1 012,9
42 -3 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 985,0
43 -18 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 963,0
44 -3 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 950,1
45 -26 ГОГОЛЕВ Петр Васильевич Саха 896,0
46 +6 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 885,0
47 +6 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 868,0
48 +6 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 818,0
49 -21 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 812,0
50 -12 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 800,1
51 -1 КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович Самарская область 726,0
52 +23 ЕГОРОВА Альбина Егоровна Чувашия 714,0
53 +8 КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич Ярославская область 712,0
54 -5 СЕМИСОТОВ Николай Петрович Волгоградская область 691,0
55 -32 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 667,0
56 -23 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 642,0
57 -11 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 596,0
58 +8 ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна Архангельская область 579,0
59 +1 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 576,0
60 -3 БЫКОВ Владимир Васильевич Кировская область 575,0
61 -2 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 492,0
62 +14 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 449,0
63 +9 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 416,0
64 -6 ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович Удмуртия 375,0
65 +5 ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич Республика Алтай 324,8
66 +2 ДМИТРИЕВА Марина Авенировна Ивановская область 303,0
67 -5 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 294,0
68 -4 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 289,0
69 0 МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич Ульяновская область 274,7
70 +1 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 269,0
71 +6 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 262,0
72 -17 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 239,0
73 -41 ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич Амурская область 223,0
74 +6 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 216,0
75 -8 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 201,0
76 +9 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 174,0
77 -4 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 168,4
78 -22 ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич Кемеровская область 158,0
79 0 МИНАКОВ Юрий Александрович Марий Эл 130,1
80 +1 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 113,0
81 -3 ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич Белгородская область 84,0
82 +2 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 65,0
83 -1 ЛУТОВИНОВ Александр Ильич Ненецкий АО 63,0
84 -10 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 48,0
85 -2 ЯНДИЕВ Магомет Джабраилович Ингушетия 34,0

Методика:

  1. В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
  2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
  3. Период исследования: февраль 2019 года.
  4. Данные для рейтинга рассчитаны 15.03.2019.

 

 

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

  • влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
  • характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
  • роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
  • наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

 

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

Источник: «Медиалогия».

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