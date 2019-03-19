Стремительное падение рейтинга спикера Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Петр ГОГОЛЕВ опустился сразу на 26 строчек — на 45 место — в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ, составленном компанией «Медиалогия» по итогам февраля.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:
|Место в рейтинге
|Перемещение за месяц
|Персона
|Регион
|МедиаИндекс
|1
|+5
|БУРЛАЧКО Юрий Александрович
|Краснодарский край
|9 493,1
|2
|+7
|БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич
|Московская область
|8 616,9
|3
|-2
|МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
|Санкт-Петербург
|8 217,4
|4
|-2
|ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич
|Москва
|5 630,2
|5
|-1
|МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
|Татарстан
|5 545,4
|6
|-3
|ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
|Башкортостан
|5 093,0
|7
|0
|НЕТЕСОВ Владимир Иванович
|Воронежская область
|4 208,1
|8
|+6
|КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
|Крым
|4 124,0
|9
|+4
|МАТУШКИН Евгений Алексеевич
|Тамбовская область
|3 918,0
|10
|+7
|ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич
|Сахалинская область
|3 535,0
|11
|+5
|ПОПКОВ Владимир Иванович
|Брянская область
|3 512,0
|12
|+3
|ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
|Дагестан
|3 363,0
|13
|-5
|МЯКУШ Владимир Викторович
|Челябинская область
|3 035,0
|14
|+4
|АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна
|Севастополь
|2 980,1
|15
|-4
|СОКОЛ Сергей Михайлович
|Иркутская область
|2 969,0
|16
|+4
|КОТОВ Александр Алексеевич
|Псковская область
|2 672,0
|17
|-5
|РОМАНЕНКО Александр Алексеевич
|Алтайский край
|2 639,7
|18
|-8
|ДАУДОВ Магомед Хожахмедович
|Чечня
|2 516,0
|19
|-14
|КУЗЬМИН Иван Георгиевич
|Саратовская область
|2 236,0
|20
|+31
|КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
|Тюменская область
|2 059,0
|21
|+8
|ЛИДИН Валерий Кузьмич
|Пензенская область
|1 981,8
|22
|+2
|ШИМКИВ Андрей Иванович
|Новосибирская область
|1 907,0
|23
|-1
|ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович
|Нижегородская область
|1 750,0
|24
|+13
|ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
|Коми
|1 691,0
|25
|+19
|РОЛИК Александр Иванович
|Приморский край
|1 665,0
|26
|-5
|МАРТЫНОВ Игорь Александрович
|Астраханская область
|1 557,6
|27
|+38
|КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич
|Владимирская область
|1 535,0
|28
|+17
|ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович
|Карелия
|1 492,0
|29
|-3
|ПУТИЛИН Павел Иванович
|Липецкая область
|1 364,0
|30
|0
|ИЩЕНКО Александр Валентинович
|Ростовская область
|1 336,0
|31
|-4
|ЛЯХОВ Игорь Васильевич
|Смоленская область
|1 300,1
|32
|-1
|БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
|Свердловская область
|1 209,0
|33
|+14
|ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович
|Хабаровский край
|1 153,0
|34
|+8
|ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич
|Вологодская область
|1 139,8
|35
|+28
|ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич
|Забайкальский край
|1 118,0
|36
|+12
|ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич
|Тульская область
|1 106,0
|37
|+3
|СВИРИДОВ Дмитрий Викторович
|Красноярский край
|1 087,0
|38
|+5
|БАБУРИН Виктор Сергеевич
|Калужская область
|1 075,6
|39
|-5
|ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич
|ХМАО
|1 037,0
|40
|-4
|ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич
|Омская область
|1 020,1
|41
|-6
|МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович
|Орловская область
|1 012,9
|42
|-3
|ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич
|Тверская область
|985,0
|43
|-18
|ДУБОВОЙ Сергей Михайлович
|Мурманская область
|963,0
|44
|-3
|БЕБЕНИН Сергей Михайлович
|Ленинградская область
|950,1
|45
|-26
|ГОГОЛЕВ Петр Васильевич
|Саха
|896,0
|46
|+6
|ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович
|Курганская область
|885,0
|47
|+6
|СУХИХ Валерий Александрович
|Пермский край
|868,0
|48
|+6
|ЯМКИН Сергей Миронович
|ЯНАО
|818,0
|49
|-21
|ФОМИН Аркадий Васильевич
|Рязанская область
|812,0
|50
|-12
|АБРАМОВ Сергей Васильевич
|Магаданская область
|800,1
|51
|-1
|КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович
|Самарская область
|726,0
|52
|+23
|ЕГОРОВА Альбина Егоровна
|Чувашия
|714,0
|53
|+8
|КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич
|Ярославская область
|712,0
|54
|-5
|СЕМИСОТОВ Николай Петрович
|Волгоградская область
|691,0
|55
|-32
|ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич
|Хакасия
|667,0
|56
|-23
|ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна
|Калининградская область
|642,0
|57
|-11
|ЯГУБОВ Геннадий Владимирович
|Ставропольский край
|596,0
|58
|+8
|ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна
|Архангельская область
|579,0
|59
|+1
|РАЕНКО Валерий Федорович
|Камчатский край
|576,0
|60
|-3
|БЫКОВ Владимир Васильевич
|Кировская область
|575,0
|61
|-2
|ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
|Мордовия
|492,0
|62
|+14
|КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
|Томская область
|449,0
|63
|+9
|МАЧНЕВ Алексей Васильевич
|Северная Осетия
|416,0
|64
|-6
|ПРАСОЛОВ Алексей Михайлович
|Удмуртия
|375,0
|65
|+5
|ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич
|Республика Алтай
|324,8
|66
|+2
|ДМИТРИЕВА Марина Авенировна
|Ивановская область
|303,0
|67
|-5
|ПАВЛОВ Владимир Анатольевич
|Бурятия
|294,0
|68
|-4
|ГРАЧЕВ Сергей Иванович
|Оренбургская область
|289,0
|69
|0
|МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич
|Ульяновская область
|274,7
|70
|+1
|НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович
|Адыгея
|269,0
|71
|+6
|КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
|Калмыкия
|262,0
|72
|-17
|АНОХИН Алексей Алексеевич
|Костромская область
|239,0
|73
|-41
|ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич
|Амурская область
|223,0
|74
|+6
|ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович
|Курская область
|216,0
|75
|-8
|ПАВЛОВА Любовь Алексеевна
|Еврейская АО
|201,0
|76
|+9
|ПИСАРЕВА Елена Владимировна
|Новгородская область
|174,0
|77
|-4
|ДАВАА Кан-оол Тимурович
|Тыва
|168,4
|78
|-22
|ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич
|Кемеровская область
|158,0
|79
|0
|МИНАКОВ Юрий Александрович
|Марий Эл
|130,1
|80
|+1
|ЕГОРОВА Татьяна Борисовна
|Кабардино-Балкария
|113,0
|81
|-3
|ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич
|Белгородская область
|84,0
|82
|+2
|МАСЛОВ Александр Иванович
|Чукотский АО
|65,0
|83
|-1
|ЛУТОВИНОВ Александр Ильич
|Ненецкий АО
|63,0
|84
|-10
|ИВАНОВ Александр Игоревич
|Карачаево-Черкесия
|48,0
|85
|-2
|ЯНДИЕВ Магомет Джабраилович
|Ингушетия
|34,0
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: февраль 2019 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 15.03.2019.
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
Источник: «Медиалогия».