Стрелковый турнир в честь якутского снайпера

Егор Петров в свое время не получил звания Героя Советского Союза

В субботу, 14 марта, в ДЮСШ-5 Якутска состоялся республиканский турнир по пулевой стрельбе, посвященный памяти известного якутского снайпера Егора ПЕТРОВА. Мы, земляки, всегда гордились именем уроженца нашего Сунтарского улуса. Когда я работал в Тойбохое, там в 80-90-х гг. под руководством моего друга, военрука Анатолия ДАНИЛОВА, ежегодно проводился районный турнир памяти Егора Петрова. Стреляли в самострое – деревянном тире на 25 м – из пневматики и малокалиберных винтовок.

И вот теперь уже родственники знатного охотника и снайпера – его внуки и правнуки – совместно с Федерацией пулевой и стендовой стрельбы РС(Я) (председатель Матвей ЕВСЕЕВ, исполнительный директор – Иван ГУРЬЕВ) организовали уже первые республиканские соревнования. В них приняли участие 182 стрелка из 20 команд со всей Якутии.

Как раз в эти дни в республике идет всенародное движение – якутяне выступают за присвоение звания Героя Советского Союза уроженцу Олекминской земли Ивану КУЛЬБЕРТИНОВУ – великому снайперу, уничтожившему 487 немецких захватчиков.

Все мы помним, что республика в 1990 году добилась присвоения званий Героя Советского Союза сразу тремя якутянам – отважным воинам из Вилюйского улуса Николаю КОНДАКОВУ, Алексею МИРОНОВУ и Николаю СТЕПАНОВУ. Тогда в решении этого сложного вопроса много сделал наш известный режиссер А.С. БОРИСОВ, бывший в то время народным депутатом Верховного Совета СССР. 27 марта 1996 года звание Героя Российской Федерации было присвоено устьалданцу Михаилу СТРЕКАЛОВСКОМУ.

Памятуя об этом и в канун 75-летия Великой Победы, было бы логично нашим представителям в ГосДуме и Совете Федерации – Федоту ТУМУСОВУ, Александру АКИМОВУ, Егору БОРИСОВУ и Галине ДАНЧИКОВОЙ внести в Министерство обороны РФ ходатайство о присвоении званий Героя России нашим прославленным воинам Великой Отечественной – Ивану КУЛЬБЕРТИНОВУ, Егору ПЕТРОВУ, а также Гаврилу ПРОТОДЬЯКОНОВУ, артиллеристу Сталинградской битвы.

А пока земляки из Сунтарского улуса и Республиканская общественная организация «Патриот» под руководством полковника юстиции Михаила ЛЮЙДЕНА занимаются поиском документов в архивах Минобороны, подтверждающих геройские подвиги Е.К. ПЕТРОВА.

Егор Константинович Петров родился в 1907 г. в Куокунинском наслеге Хочинского (ныне – Сунтарского) улуса Якутии. С 10 августа 1941 года в рядах Красной Армии, призван Сунтарским РВК. Был снайпером 379-й и 327-й стрелковых дивизий 2-й ударной армии, воевал на Смоленском, Центральном, Волховском, Ленинградском фронтах Великой Отечественной войны.

4 марта 1943 года стрелок 2-й стрелковой роты 1257-го стрелкового полка (379-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт) рядовой Е. К. Петров представлен командованием части к награде за 13 уничтоженных врагов. Приказом № 7/н от 5 марта 1943 года по 379-й стрелковой дивизии награждён орденом Красной Звезды. На снайперском счету Егора за год с небольшим 240 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров противника. В январе 1943 года переквалифицировался в пулеметчика и уже не вел счета. Из воспоминаний его командиров в литературных источниках известно, что только в двух сражениях он уничтожил более 150 фашистов.

Гвардии сержант Е.К. Петров погиб 2 января 1944 г. Похоронен в селе Светлое Трехалёвской волости Невельского района Псковской области.

О снайпере Егоре Петрове в литературных источниках

Кое-кто считал, что роль снайперов важна только в обороне, а в наступлении им не развернуться. А оказалось, что и в наступлении снайперы незаменимые люди. Их искусство поражать врага с первого выстрела всегда бывает к месту.

Был у нас знатный снайпер якут Егор Петров. Как-то встретил я его шагающим с другими бойцами по разбитой дороге. Удивился: вместо винтовки с оптическим прицелом, с которой он никогда не расставался, парень тащит на плече ручной пулемёт. Спрашиваю, в чём дело. Широкое лицо расплылось в улыбке.

— Винтовка одной пулей стреляет, а пулемёт сразу выпускает много пуль. Много пуль – много мёртвых фашистов.

Оказавшийся поблизости командир роты рассказал, что вчера во время атаки Егор Петров из пулемёта перестрелял полсотни гитлеровцев.

(К.Ф. КАЛАШНИКОВ – «Право вести за собой». М.: Воениздат, 1981 г.)

* * *

До сих пор хорошо помню бойца Егора Константиновича Петрова из 1100-го стрелкового полка. На всю 327-ю дивизию он славился своей снайперской стрельбой. Недели за две до наступления (в январе 1943 года) Петров «переквалифицировался» в пулемётчика. Спрашиваю: почему он, отличный стрелок, истребивший более 100 фашистов, сменил снайперскую винтовку на пулемёт? Петров ответил:

— Я люблю винтовку. И она меня никогда не подводила, ни в тайге, ни на войне. Но винтовка есть винтовка. Один выстрел – убит один фашист. Я хочу делать не один выстрел, а много выстрелов сразу…

Петров с помощью товарищей быстро изучил пулемёт и действительно мастерски овладел им. На второй день наступления, отражая вражескую контратаку, он скосил своими очередями до 100 гитлеровцев.

— Я ведь говорил: много пуль – много мёртвых фашистов! – не без гордости пояснял солдат-якут.

Егор Константинович, человек крупного телосложения, шёл в первой цепи атакующих, прокладывая путь стрелкам своим метким огнём. В январских боях его в третий раз ранило, но он не ушёл с поля боя, а, превозмогая боль, продолжал отбивать яростную контратаку противника. Фашисты потеснили наше подразделение, и Петров оказался в расположении врага. И здесь он не растерялся – прикинулся мёртвым. Когда наши подразделения вновь заставили гитлеровцев отходить, Петров, собрав последние силы, подполз к пулемёту и ударил по фашистам…

(Из воспоминаний В.З. РОМАНОВСКОГО. Опубликованы в сборнике «Вторая ударная в битве за Ленинград». Лениздат, 1983 г.)