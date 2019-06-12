Стрелки разыграют путевки в финал Игр народов

15-16 июня в спортивно стрелковом клубе «Бэргэн» пройдет очередной чемпионат Республики Саха (Якутия) по компакт-спортингу.
На традиционных соревнованиях, кроме личного первенства, будут разыграны путевки на VII Спортивные игры народов Якутии.
По положению путевки на Игры народов в Амгу получат 12 лучших команд. В чемпионате примут участие сборные команды муниципальных районов (состав команды – двое мужчин и один юноша). За сборные имеют право выступать спортсмены согласно положению о VII Спортивных играх народов РС(Я).
В Федерации стендовой стрельбы и спортинга РС(Я) отметили, что чемпионат Якутии соберет всех сильнейших стрелков республики.
Программа соревнований
|Пристрелка
|14 июня 10:00-16:00 ч.
|Жеребьевка
|14 июня 18:00 ч.
|Открытие соревнований
|15 июня 10:00 ч.
|Начало соревнований
|15 июня 10:30 ч. (100 мишеней)
16 июня 10:00 ч. (100 мишеней)
|Для определения абсолютного чемпиона – Финал из 25 мишеней для шести лучших результатов
|Закрытие соревнований
|16 июня 18:00