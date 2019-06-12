Стрелки разыграют путевки в финал Игр народов

15-16 июня в спортивно стрелковом клубе «Бэргэн» пройдет очередной чемпионат Республики Саха (Якутия) по компакт-спортингу.

На традиционных соревнованиях, кроме личного первенства, будут разыграны путевки на VII Спортивные игры народов Якутии.

По положению путевки на Игры народов в Амгу получат 12 лучших команд. В чемпионате примут участие сборные команды муниципальных районов (состав команды – двое мужчин и один юноша). За сборные имеют право выступать спортсмены согласно положению о VII Спортивных играх народов РС(Я).

В Федерации стендовой стрельбы и спортинга РС(Я) отметили, что чемпионат Якутии соберет всех сильнейших стрелков республики.

Программа соревнований