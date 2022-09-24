Страусы, павлины, индюки… в Якутске прошла выставка племенных хозяйств

Мероприятие состоялось в рамках республиканской сельхозярмарки «Продовольствие – 2022»

Тринадцать племенных хозяйств республики показали своих лучших животных на главной аграрной выставке «Продовольствие-2022» на Комсомольской площади в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

«Наибольшее число сельхозживотных представили ООО «Конезавод Берте» из Хангаласского улуса и хозяйство А.М. Фурсо из Якутска. Всего на выставку сельхозпредприятия республики привезли 12 голов крупного рогатого скота лучших молочных и мясных пород, 6 голов лошадей, также представлены овцы, козы, страусы, бараны, индюки», — рассказал министр сельского хозяйства Александр Атласов.

Он также сообщил, что впервые в этом году на ярмарке организовали выводку крупного рогатого скота, то есть показ лучших племенных животных. По итогам этого мероприятия будут определяться чемпионы выставки по породам. Результаты объявят 24 сентября на закрытии республиканской агропромышленной выставки-ярмарки «Продовольствие-2022».

«Хочу выразить благодарность организаторам выставки – ГБУ РС(Я) «Сахаагроплем». Подобные мероприятия необходимы для успешного развития отрасли молочного скотоводства, для обмена опытом, расширения информационного поля в этой области», — отметил Александр Атласов.