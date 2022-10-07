Стратсессия: Модель первичного звена медпомощи в Арктике

6 октября 2022 года прошла стратегическая сессия «Новая модель организации первичной специализированной медицинской помощи в населенных пунктах Арктической зоны РС(Я). В роли модераторов выступили первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев и главный врач ГБУ РС(Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Алена Никитина. В работе стратсессии приняла участие Ольга Балабкина, заместитель председателя правительства РС(Я).

В процессе «мозгового штурма» были задействованы представители органов исполнительной власти, главные врачи медицинских учреждений республики, заинтересованные организации и ведомства, а также научное медицинское сообщество.

Работа в группах велась по четырем направлениям медицинской помощи в населенных пунктах Арктической зоны Республики Саха (Якутия) — организация работы Регионального центра мобильных бригад, обеспечение кадрами мобильных бригад, информатизация центров базирования филиалов РЦМБ, логистика и обеспечение транспортом РЦМБ.

Ольга Балабкина: «Новая модель арктической медицины обсуждалась недавно на уровне Восточного экономического форума и сегодня назрела необходимость ее разработки и внедрения в нашей республике. Для этого мы собрали команды из Минздрава, Минтранса, Минарктики, Мининноваций, Росздравнадзора, Медицинского института, Якутского базового медицинского колледжа, Территориального фонда ОМС и медицинских учреждений для обсуждения проектов организации первичной медицинской помощи в арктических территориях. Работа команд была очень продуктивной и надеюсь, что проекты найдут свое практическое применение».

Любовь Бурнашева поблагодарила участников мероприятия за поддержку социальных инициатив. «Правильно организованная первичная специализированная медико-санитарная помощь, особенно в таких отдаленных районах, как арктические, позволяет снизить риски развития различных патологий, предотвратить возникновение осложнений имеющихся заболеваний, уменьшить показатели смертности населения и сократить расходы на стационарное лечение, а также сформировать у граждан приверженность к здоровому образу жизни», — отметила она.