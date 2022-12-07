Страстные танцы мировых звезд взбудоражили алмазную столицу

Страсть, эмоции, танец!

Алмазную столицу взбудоражили танцевальные номера мировых и республиканских спортсменов.

В минувшие выходные в Мирном прошли грандиозные соревнования по танцевальному спорту «Кубок ТРИКОЛОР». Союз танцевального спорта Якутии совместно с Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла при поддержке компании АЛРОСА провели яркие состязания детских и взрослых пар из Якутии и других российских городов и показали невероятные выступления мировых звезд танцевального спорта.

Уникальностью соревнований стало разделение танцоров на команды «белые», «синие», «красные». Разделение прошло во время жеребьевки, в каждую команду вошли как титулованные спортсмены, так и представители республиканских коллективов. В каждой команде царила дружественная атмосфера. Вне зависимости от того, какой цвет представляли пары на паркете, абсолютно все танцоры поддерживали друг друга.

Тридцать детских и взрослых пар из Москвы, Хабаровска, Якутска, Мирного, Ленска и других городов на протяжение почти четырех часов дарили зрителям прекрасные эмоции через танцы, от классического вальса до горячей румбы.

Спортсмены продемонстрировали высокое мастерство в своих выступлениях. Паркет буквально сиял, костюмы танцоров переливались под прожекторами, но внимание зрителей было приковано не только к эффектным нарядам, но и к изумительному исполнению. В программе было представлено два направления: латиноамериканская программа и европейская. Ча-ча-ча и медленный вальс, пасодобль и танго – это малая часть выступлений, которые показали спортсмены.

Для юных танцоров участие на одной площадке с именитыми спортсменами стало прекрасной возможностью ощутить свою сопричастность к общим результатам со своими кумирами. На вопрос, что именно это дает, Арылхан Данилов, спортсмен из клуба «Реверанс» г.Якутск отвечает: «Это дает продвижение. Ведь ты видишь пары большие по уровню. И понимаешь, как надо в будущем танцевать».

Мероприятие украсили показательные выступления звезд танцевального спорта мирового уровня. Шестикратные чемпионы мира по танцевальному спорту, четырехкратные чемпионы Европы, девятикратные чемпионы России, 20-кратные победители WDSF GrandSlam в европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова.

сп

Титулованные спортсмены танцевального спорта провели мастер-класс для начинающих танцоров ДЮСШ №1 города Мирный и для юных спортсменов которые приехали представить свой коллектив. Все дети получили большой заряд эмоций и много полезной информации. Дмитрий Жарков и Ольга Куликова на практике показали секреты мастерства и основы танцевальных движений. По завершению мастер-класса всем были вручены памятные сувениры от Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Судьями турнира стали именитые профессионалы своего дела. Судейскую коллегию возглавила Лариса Давыдова, вице-президент национальной профессиональной организации ФТС, судья спортивной Всероссийской категории ФТСАРР. Также в судейский состав вошли: Соломатина Ирина – заслуженный тренер России, судья спортивной Всероссийской категории. Петр Чеботарев – судья спортивной Всероссийской категории ФТСАРР. Панин Олег – заместитель председателя Спортивного комитета танцевального спорта ФТСАРР. Филянюшкин Дмитрий – судья Всероссийской категории.

В рамках «Кубка ТРИКОЛОР» для тренеров республиканских коллективов был проведен судейский конгресс. Судьи, которые в свое время являлись чемпионами страны, выступали на международных соревнованиях, имеют богатый опыт как тренерской, так и судейской работы, в течении нескольких часов делились секретами и накопленным опытом. Цель семинара – показать тенденции судейства, на что стоит обращать внимание, когда оценивают пары. За счет своей камерности у тренерского состава республики была возможность не на ходу, не на бегу, а обстоятельно расспросить своих коллег о всех нюансах тренерства и судейства.

Стоит отметить, что зрители тоже не остались безучастны. В зале был установлен шумомер, измеряющий уровень оваций, которыми одаривали своих фаворитов присутствующие в зале. Планировалось, что команда, на которую был зафиксирован самый высокий уровень аплодисментов, должна получить дополнительно два балла. На деле, все команды получил дополнительные баллы, так как зрителям понравились абсолютно все выступления.

В итоге по суммарному количеству очков победила команда «красных», которые получили специальный кубок. Все участники были удостоены памятных призов.

Событие превзошло все ожидания, зрители остались в восторге от увиденного, а спортсмены были заряжены на дальнейшее покорение вершин. Вход на мероприятие был по предварительной регистрации – ее пришлось закрыть за несколько дней до начала, так как все места в спортивном комплексе «разлетелись» очень быстро. Для тех, кто не смог попасть на мероприятие, была организована прямая трансляция. Ее посмотрело почти 3000 человек.