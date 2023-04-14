Страстная пятница: Что можно и нельзя делать
СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА В 2023 ГОДУ: ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ, ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
Страстной, или Великой, называется пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой. В 2023 году этот день выпадает на 14 апреля
Пятый день Страстной седмицы — Страстная пятница, является самым скорбным на предпасхальной неделе. Рассказываем, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу, как правильно провести это день.
Когда Страстная пятница в 2023 году
Страстная или Великая пятница в 2023 году приходится на 14 апреля. Этот день ежегодно выпадает на разные даты в зависимости от дня празднования Пасхи.
Страстная пятница: традиции, история
В Страстную пятницу Спаситель был распят, поэтому в Церкви Литургия не проводится в знак глубокого траура, но все богослужения посвящены пути Христа на Голгофу, Его Распятия, Крестной смерти, снятия с Креста тела Спасителя и Его погребения.
Вечерняя служба начинается в обед. Согласно Евангелию, в этот день после шести часов мучений Христос умер на кресте. В храмах выносят Святую плащаницу, символизирующую гроб Господень, устанавливают в центре храма на возвышении.
Вечеров в Великую Пятницу служится Великая утреня Субботы с чином погребения Плащаницы, совершается крестный ход вокруг Церкви под погребальный колокольный звон. Затем её возвращают на место, чтобы верующие могли до вечера Великой Субботы поклонится ей.
Что можно делать в Страстную пятницу
В Страстную пятницу соблюдают самый строгий пост. По возможности верующие не едят ничего. Максимум допускается сухоядение — вода, сухарики.
Верующие после службы приносят домой 12 свечей, чтобы они догорели дома. По народным приметам, это должно принести счастье в дом.
Кто не может посетить храм в этот день — молится дома.
Хозяйки продолжали приготовления в Пасхе при необходимости, если другого варианта нет, но пекли куличи только после выноса плащаницы.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
Нельзя веселиться в Страстную пятину. Согласно народным приметам, кто веселится в этот скорбный день, потом будет горевать весь год.
Алкоголь запрещено употреблять в Страстную пятницу.
Хозяйки не занимались рукоделием, а мужчины не брали в руки вилы, не точили ножи и топоры. Брать всё острое в руки в Страстную пятницу считалось плохой приметой.
Домашними делами, уборкой и стиркой, не принято заниматься в Страстную пятницу.
Народные приметы на Страстную пятницу
Если в Страстную пятницу стоит хорошая погода, то до конца весны она будет ясной и тёплой и хлеб уродится.
Если в Страстную пятницу небо заволокло тучами, то летом огород заполонят сорняки.
Если пошёл дождь в пятницу перед Пасхой, то весна до конца будет сырой.
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