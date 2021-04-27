Страстная неделя 2021 – что можно и что нельзя делать. Что можно есть

Сразу за Вербным воскресением, перед Великой Пасхой начинаются самые строгие шесть дней поста, называемые, Страстной неделей, Страстной седмицей, Святой неделей.

Страстная седмица — это время, когда вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

В 2021 году страстная неделя начинается 26 апреля.

Великий понедельник

В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы (Мф. 21:18-22), символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий вторник

В Великий вторник воспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников (Мф. 23:1-39), а также притчи, произнесённые Им в Иерусалимском Храме: о дани кесарю (Мф. 22:15-22) и о воскресении мёртвых (Мф. 22:23-33), также о Страшном суде (Мф. 25:31-46) и кончине мира (Мф. 24:3-42), о десяти девах (Мф. 25:1-13) и талантах (Мф. 25:14-30).

Великая среда

В Великую среду христиане со скорбью вспоминают решение Иуды Искариота о предательстве своего Учителя за 30 сребренников (Мф. 26:14-16). Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению (Мф. 26:6-13).

Великий четверг

В Великий четверг христиане вспоминают четыре события:

Тайная вечеря (Мф. 26:20-29).

Омовение Христом ног ученикам (Ин. 13:3-17).

Молитва Христа в Гефсиманском саду (Мф. 26:36-46).

Предательство Иуды (Мф. 26:47-49).

Великая пятница

Воспоминание о суде, распятии и крестной смерти Спасителя (Мф. 27:1-56).

В православии на утрене читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы».

В Великую пятницу принято не вкушать никакой пищи до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.

Великая суббота

Воспоминание о погребении Иисуса Христа (Мф. 27:57-60), пребывании Его тела во Гробе (Мф. 27:62-66), сошествии Его душею во ад и возвещении пребывавшим там победы над смертью[10]. Освящение пасхальной еды. В субботу в Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Часто даже те, кто не держал строгого поста все дни, присоединяются в эти дни к посту, к великому таинству очищения души, разума и тела, чтобы соединиться в общем порыве благодарности и приблизиться к великой тайне Веры.

Эта неделя несёт в себе ещё большую силу и стремление разделить тяготы, которые перенёс Господь перед своим Воскрешение. Это строгое время требует ещё большего воздержания и ещё более строгого поведения.

Прежде всего следует в эти дни завершить своё душевное очищение, ото всего, что томит сердце, что мучает в душе, путём молитв, причащения и исповеди мы отрабатываем, отпускаем и готовимся к Светлому Дню Воскресения Христова.

Для верующих все правила давно стали прописной истиной, для людей, чуть далёких от веры и церкви и желающих приобщения и поговорим на эту тему.

Страстная неделя 2021: что нужно делать

В Страстную седмицу следует особенно воздержаться от неправедных дел, плохих поступков и мыслей, не допускать зависти, бездушия и злобы. В это время не желательно устраивать шумные увеселения, праздники, громко смеяться, радоваться — это период великой скорби. Помогать нуждающимся, заботиться о больных, время хороших дел.

Продолжая очищать душу, в эту неделю готовят своё жилище к празднику, обновляя и преображая его.

Готовим заранее продукты для праздничного стола, яйца для крашения, тщательно продумываем детали праздничного убранства.

Во время Великого поста строго запрещены продукты, которые содержатся мясо, рыба, птица, яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь.

Страстной понедельник 26 апреля

Начинается страстная неделя Великим Понедельником. Раньше в этот день обычно приводили в порядок свой двор, мели, чистили, ремонтировали снаружи. Не всегда погода это позволяет, да и дворов стало всё меньше, поэтому сразу начинаем подготовку к празднику сразу с жилища.

В этот день начинается большая приборка. Дом очищается от старых, громоздких вещей.

В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Страстной вторник 27 апреля

Закупаются продукты для Пасхи. Женщины готовят лечебные настои. Мужчины же не должны даже касаться трав, настоек, порошков.

Так же как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

Страстная среда 28 апреля

Это день стирки и всяких протираний. В среду желательно тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры. В среду на Страстной неделе вспоминали особый обряд против всякой телесной немощи. Нужно было зачерпнуть кружкой воду из колодца или из бочки на улице или набрать воду в реке. Трижды перекрестившись, накрывали кружку чистым или новым полотенцем, а в 2 часа ночи, снова трижды перекрестившись, обливались этой водой, оставив немного в кружке. После на мокрое тело, не вытираясь, надевали одежду, а ту воду, которая оставалась в кружке, выливали до 3 часов на куст или цветы. Говорят, что таким образом омытое тело как заново нарождается.

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Чистый четверг 29 апреля

Особенным днём на этой недели является четверг, называемый Чистым Четвергом.

С раннего утра важно всем принять душ, ванну, в это утра вода обладает особым даром очищения, даёт здоровье и приносит удачу на весь год. Надеваем чистые одежды.

Заканчиваем очищать свой дом. После чистого четверга уже не убираемся в доме до следующей недели.

Ещё важно помнить: с четверга из дома ничего не отдается, начиная с мелочей типа соли до денег в долг.

Считается, что вода в этот день обладает особыми свойствами, способна лечить, делают примочки и может быть использована в заговорах и обрядах. Её можно набрать в ёмкость и использовать в течение всего года, когда вы или кто-то из ваших домочадцев заболеет. Для исцеления четверговую воду можно пить или прикладывать к больному месту в виде компресса.

Готовим четверговую соль, пригодится тем, кто делает обряды и заговоры: все члены семьи бросают щепотку соли в общий мешочек, перемешивают её и убирают. Такая соль хранит особую энергетику этого дня и всей семьи. Желательно эту соль освятить в Храме.

С чистыми помыслами и убранном доме начинается в этот день священное действо — выпекание пасхальных куличей и окрашивание яиц.

В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Страстная пятница 30 апреля

Страстная пятница — особый день сострадания, в этот день был предан Иисус Христос и распят на кресте у горы Голгофы. Спаситель человеческого рода принял мученическую смерть, искупив тем самым людские грехи. Этот день особой скорби, не принято работать, следует посвятить день молитве.

Есть примета, что любая болезнь, которая случится в этот день — быстро излечится.

Любая проблема возникшая в этот день – скоро хорошо разрешится.

Кулинария в этот день спорится. Продолжали печь и готовиться к празднованию Пасхи. «Ангелы помогают», — говорят набожные люди. В пятницу обметают углы тряпкой, эта тряпка поможет избавиться от болей в пояснице, если ею обвязать себя. Этой же тряпкой вытирают ноги в бане после мытья, чтобы ноги не болели. Зола, взятая в пятницу перед Пасхой, поможет вылечиться от алкоголизма, черной тряски, от сглаза и от смертной тоски.

В страстную пятницу принято вообще воздержаться от приема пищи.

Великая Суббота 1 мая

Последняя (тихая) приборка. Еще можно красить яйца. В этот день готовят общие праздничные блюда. В Субботу несли в церковь освящать крашеные яйца, куличи, пасхи и другие изделия. И перед тем, как в пасхальную ночь идти на службу, оставляли на столе угощение, чтобы потом можно было разговеться. Правда, ели понемногу – только символически, после чего шли спать. Зато поздним воскресным утром начинался настоящий пир, который продолжался всю неделю.

Само собой, все подготовительные работы: стряпня, покраска яиц должны быть закончены до Светлого Воскресения.

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

В субботу заканчивается подготовка к празднику Пасхи. Красим яйца, печём куличи, если это не удалось сделать в чистый четверг.