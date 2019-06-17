Страсти вокруг «Утума»: По делу Гоголева, Карамзина, Самсоновой

Попробуем беспристрастно разобраться в деле вице-мэра Василия ГОГОЛЕВА, руководителей структур Группы компаний «Утум+» Георгия КАРАМЗИНА и Татьяны САМСОНОВОЙ.

1. Фигуранты:

— ГОГОЛЕВ Василий Васильевич – заместитель Главы Администрации ГО «г. Якутск» по развитию территорий, до назначения был директором строительной компании ООО «Утум-Инвест», владел 33,33% ООО «Утум-Инвест». Также на момент назначения являлся владельцем и/или соучредителем еще 8 предприятий, включая ООО «Мацури», ООО «Японский дом». Еще числился директором строительной компании ООО «СУ-80». Сын известного якутского бизнесмена ГОГОЛЕВА Василия Николаевича, который находился под следствием по делу о невозврате кредитов Департаменту пенсионной службы Республики Саха (Якутия), в настоящее время В.Н. Гоголев – соучредитель нескольких компаний, занимающихся арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом;

— КАРАМЗИН Георгий Олегович – генеральный директор ООО «Утум-Инвест» (владел 66,67% до назначения В.В. Гоголева вице-мэром), также владелец или соучредитель многих других компаний. Сын известного якутского градостроителя Олега Георгиевича КАРАМЗИНА, Почетного архитектора Республики Саха (Якутия);

— САМСОНОВА Татьяна Алексеевна – директор и соучредитель (ей принадлежат 49%, другому учредителю – Карамзину Олегу Георгиевичу, сыну Г.О. Карамзина – 51%) ООО «Утум-Дизайн». Активная роль Т.А. Самсоновой в сделке объясняется тем, что она является гражданской женой разведенного В.В. Гоголева. По документам она проходит как мать-одиночка, воспитывает ребенка 12 лет;

— НЕУСТРОЕВА Айна Ивановна (по документам, у нее фамилия Неустроева, а не Неустроева-Алибекова) – директор ООО «Строй-Академия», смешанной национальности, выросла в с. Борогонцы Усть-Алданского района;

— АЛИБЕКОВ Руслан Джабраилович – директор ООО «Русстрой-89», совладелец ООО «Строй-Академия» (ему принадлежит 93,9%, 6,1% принадлежат КОНОНОВУ Александру Рудольфовичу, который был бизнес-партнером ИЛЛАРИОНОВА Андрея Аркадьевича, бывшего депутата Ил Тумэна и бывшего генерального директора ОАО «Аэропорт Якутск». Сейчас А.Р. Кононов – учредитель и директор ООО «Гражданстрой»). Р.Д. Алибеков – смешанной национальности (отец, уроженец Северного Кавказа, ушел, когда сын был ребенком), вырос в с. Борогонцы Усть-Алданского района. Р.Д.Алибеков и А.И.Неустроева являются мужем и женой;

— ОЛЕСОВ Олег Иннокентьевич – был директором ООО «Профи-08», в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Был близким бизнес-партнером В.В. Гоголева, они вместе учредили СПХК «Рысь» (34% – О.И. Олесов, 33% – В.В. Гоголев, 33% – В.Н. Гоголев);

— КАРКАВИН Александр Владимирович – адвокат Якутской республиканской коллегии адвокатов «Советник», подполковник юстиции в отставке, бывший заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ РОПД) Следственного управления МВД России по Якутии. Был фигурантом около трех десятков публикаций в якутских СМИ, в которых обвинялся в покровительстве земельных махинаторов, использовавших поддельные документы с печатью Амгинского БТИ. Также А.В. Каркавина в публикациях обвиняли в том, что он через различные махинации присваивал земельные участки и строения (гаражи). А.В. Каркавин вел дело О.И. Олесова, в настоящее время является адвокатом Г.О. Карамзина.

2. Земельный участок на Вилюйском тракте, 3 км, 3 «С» площадью 10.411 ± 23 кв. м. (так в документе) 8 мая 2014 года был оформлен в собственность О.И. Олесова.

О.И. Олесов уступил данный участок ООО «Утум-Инвест» по инвестиционному договору с условием, что ему передадут права на 1000 кв. м. нежилых помещений, без указания их стоимости.

3. С 19 декабря 2014 года ООО «Утум-Инвест» начало разработку проекта строительства на данном земельном участке многоквартирного дома с торговыми помещениями и теплой автостоянкой на 204 машиномест в нижних уровнях здания.

Проект разрабатывало ООО Проектное бюро «Горпроект», фактически входящее в Группу компаний «Утум+» (одним из основных учредителей является Г.О.Карамзин).

В проекте изначально предусматривалось 16 этажей.

В 2018 году проект был готов и ООО «Утум-Инвест» обратилось в Администрацию ГО «г. Якутск» для оформления соответствующих разрешительных документов.

Поскольку в проекте были выявлены отклонения от предельных параметров застройки, ООО «Утум-Инвест» столкнулось с проблемами с внесением изменений в ППТ (проект планировки территории) и ПМТ (проект межевания территории) и получением разрешений на отклонения от параметров.

Возникла ситуация, аналогичная с той, с которой столкнулось ООО «ЯкутСтройСити» (владельцы – ПЕТРОСЯН Гамлет Анушаванович, 50% и МИХАЙЛОВ Артем Данилович, 50%), когда также были выявлены отклонения от предельных параметров. Напомним, что ООО «ЯкутСтройСити» до сих пор не может приступить к строительству многоквартирного дома с торговыми помещениями и автостоянкой в цоколе здания на улице Петра Алексеева, 2, рядом с площадью Орджоникидзе.

4. В.В. Гоголев, Г.О. Карамзин и Т.А. Самсонова не хотели втягиваться в длительный судебный процесс, аналогичный тому, который ведет Г.А. Петросян.

Поэтому был заключен договор между ООО «Утум-Инвест» и ООО «Строй-Академия» от 23 мая 2018 года № 1/34 (в различных документах указаны другие номера данного договора – № 1/пз и № 1/зу, что может указывать на небрежность или поспешность оформления документов).

ООО «Строй-Академия» обязалось за полученный от ООО «Утум-Инвест» земельный участок на Вилюйском тракте выплатить в течение месяца 50 млн. рублей, а также оформить в собственность ООО «Утум-Инвест» 1985,21 кв. м. нежилой недвижимости по договору долевого участия, на сумму 100 млн. рублей.

Срок оформления договора долевого участия был установлен в течение месяца с момента получения заключения Управления государственного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

Таким образом, ООО «Утум-Инвест» должен был получить от ООО «Строй-Академия» 50 млн. рублей и 985,21 кв. м., поскольку из 1985,21 кв. м. 1000 кв. м. должны были отойти О.И. Олесову.

Указанная в договоре цифра 1985,21 кв. м. нежилой недвижимости – не случайна, согласно проектной документации, именно такова общая площадь торгового зала. Поэтому утверждения тех, кто пишет, что во взаиморасчетах между ООО «Утум-Инвест» и ООО «Строй-Академия» речь идет о квартирах – сразу выдают их неосведомленность. В договоре между ООО «Утум-Инвест» и ООО «Строй-Академия» от 23 мая 2018 года № 1/34 указано о 1985,21 кв. м. именно нежилых помещений.

5. 13 июня 2018 года было выдано положительное заключение экспертизы по проектной документации данного комплекса, экспертизу сделало ООО «ЭПЦ-Гарант» (Москва).

При этом ООО «Строй-Академия» тоже не удалось согласовать внесение изменений в ППТ и ПМТ и получить разрешение на отклонения от предельных параметров.

29 июня 2018 года Администрацией ГО «г. Якутск» было выдано разрешение на строительство, разрешение подписал врио Главы Администрации ГО «г. Якутск» САДОВНИКОВ Дмитрий Дмитриевич.

В разрешении указывалось, что разрешение дается на строительство 13 этажного дома.

6. В News.Ykt.Ru в статье «Как невозвратный долг превратился во взятку. В деле “Утум+” может не оказаться состава преступления» написано:

«В октябре 2018 года оставшийся в учредителях ООО «Утум-Инвест» Георгий Карамзин начал понимать, что директор ООО «Строй-Академия» не намерена исполнять заключенный договор. Деньги в виде 50 миллионов рублей, которые должны были поступить на счет «Утум-Инвеста» спустя месяц после заключения договора в мае 2018 года, так и не были отправлены. То же самое касается и 100 миллионов в виде квартир».

Таким образом, получается, что конфликт между ООО «Утум-Инвест» и ООО «Строй-Академия» начался или обострился в октябре 2018 года, вскоре после назначения В.В. Гоголева заместителем Главы Администрации ГО «г. Якутск» по развитию территорий, т.е. куратором сферы строительства.

7. Далее в News.Ykt.Ru пишут:

«До декабря “Строй-Академия” игнорировала претензии “Утум-Инвеста”. Здесь во многом сыграло роль то, что в городе длительное время не было Георгия Карамзина. После его приезда в конце декабря Руслан и Айна Алибековы сели за стол переговоров с Георгием Карамзиным. Георгий Олегович предложил расторгнуть договор купли-продажи и передать права застройщика “Утум-Инвесту”, заключив со “Строй-Академией” договор генерального подряда.

Семья Алибековых взяла время подумать и в январе 2019 года отвергла предложенный вариант. Тогда Карамзин предложил заключить партнерское соглашение, по которому вкладом “Утум-Инвеста” будет земельный участок, репутация группы компаний “Утум+”, маркетинговые услуги по продвижению проекта строительства, а также услуги по строительству и авторскому надзору.

С февраля по май 2019 года в ходе совместных обсуждений и продолжительной переписки “Строй-Академией” было решено отказаться от описанного выше соглашения. Началась разработка проекта дополнительного соглашения к изначальному договору купли-продажи земли. В ходе переговоров площадь, подлежащая передаче “Утум-Инвесту”, с 4300 кв. м уменьшилась до 2263 кв. м (компания пошла на уступки)».

Откуда вообще появилась цифра 4300 кв. м., которую снизили до 2265 кв. м.?

Ведь в договоре между ООО «Утум-Инвест» и ООО «Строй-Академия» от 23 мая 2018 года № 1/34 фигурировала конкретная цифра – 1985,21 кв. м. нежилых помещений.

Тем самым News.Ykt.Ru выдал тайну жестких закулисных торгов – получается, что ООО «Утум-Инвест» требовало по «дополнительному соглашения к изначальному договору купли-продажи земли» (цитата News.Ykt.Ru) от ООО «Строй-Академия» уже не 1985,21 кв. м., а в два с лишним раза больше – 4300 кв. м., затем согласилось уступить до 2263 кв. м.

Беспристрастно спросим: как вы оцениваете такую позицию ООО «Утум-Инвест» – стандартная жесткая переговорная тактика с целью добиться больших уступок?

Если так – то интересно, какие же козыри ООО «Утум-Инвест» выложило на стол переговоров, чтобы так повысить ставки?

8. Известно, в споре между двумя группами – В.В. Гоголев, Г.О. Карамзин, Т.А. Самсонова с одной стороны и А.И. Неустроева, Р.Д. Алибеков с другой стороны – О.И. Олесов занял сторону последних, поскольку вступил в острый личный конфликт с В.В. Гоголевым.

9. И в мае 2019 года Р.Д. Алибеков и О.И. Олесов оказались за решеткой:

— на Р.Д. Алибекова завели уголовное дело по возможному мошенничеству с подрядами алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское» и посадили в СИЗО;

— 17 мая 2019 года Судебная коллегия Верховного суда Якутии неожиданно изменила приговор Якутского городского суда и назначила О.И. Олесову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сработали козыри ООО «Утум-Инвест»?

И какова тут роль А.В. Каркавина, бывшего заместителя начальника СЧ РОПД Следственного управления МВД России по Якутии?

Если А.В. Каркавин сразу стал адвокатом Г.О. Карамзина, не означает ли это, что они были уже близко знакомы и доверяли друг другу?

Ведь такой небедный человек, как Г.О. Карамзин, с его обширными связями, имел возможность выбора квалифицированных адвокатов, но не просто так взял в свои адвокаты А.В. Каркавина, не правда ли?

И не случайно ли об оперативной разработке против В.В. Гоголева, Г.О. Карамзина и Т.А. Самсоновой ничего не знали в МВД по Республике Саха (Якутия)? Опасались возможной утечки через А.В. Каркавина, который мог сохранить связи в СЧ РОПД Следственного управления МВД России по Якутии?

10. После того, как Р.Д. Алибеков сел в СИЗО, как пишет News.Ykt.Ru, «в середине мая 2019 года было заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи земли, в котором изменился только порядок оплаты, а фактически сумма договора в 150 миллионов рублей осталась той же.

По дополнительному соглашению к договору ООО “Утум-Инвест” передается 58,4 млн рублей площадями в размере 2263 кв. м по договорам долевого участия и 91,6 млн рублей в размере 2205 кв. м в срок до 1 июня 2019 года».

Таким образом, ООО «Строй-Академия» должно было уступить 4468 кв. м. – вместо первоначальных 1985,21 кв. м. по договору от 23 мая 2018 года № 1/34.

11. После того, как А.И. Неустроева подписала дополнительное соглашение к договору купли-продажи земли от 23 мая 2018 года № 1/34, события ускорились.

31 мая 2019 года В.В. Гоголев подписал разрешение на увеличение этажности при строительстве дома на данном участке на Вилюйском тракте, 3 км, 3 с 13 до 16 этажей.

Напомним, что в проекте, сделанном ООО «Горпроект», изначально предусматривалось 16 этажей.

12. 7 июня 2019 года В.В. Гоголев был задержан оперативниками Управления ФСБ России по Якутии в Анабарском районе, Г.О. Карамзин и Т.А. Самсонова были задержаны в Якутске.

В здании Администрации ГО «г. Якутск», служебных помещениях Группы компаний «Утум+» и в жилых помещениях по нескольким адресам прошли оперативно-следственные мероприятия – обыски и изъятие документов и других вещественных доказательств.

7 июня 2019 года Следственное управление СК России по Якутии сообщило, что дело заведено «по материалам УФСБ России по РС(Я) при взаимодействии с прокуратурой республики».

13. 8 июня 2019 года Якутский городской суд избрал всем троим задержанным меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца: В.В. Гоголеву и Г.О. Карамзину – содержание под стражей (СИЗО), Т.А. Самсоновой – домашний арест.

14. 11 июня 2019 года Следственное управление СК России по Якутии выпустило пресс-релиз, в котором говорится:

«В ряде интернет-изданий опубликована информация о том, что в сумму данной взятки входит в стоимость земельного участка на сумму 150 млн.р. по договору купли-продажи, заключенному ранее между ООО “Утум-Инвест” и ООО “Строй-Академия”.

Органом расследования объективно установлено, что указанные выше лица требовали, помимо исполнения обязательств по договору на сумму 150 млн.р., передачи взятки в виде имущественных прав на недвижимость на сумму 114 млн.р. за выдачу соответствующих разрешительных документов».

Таким образом, проясняется, почему ООО «Строй-Академия» была вынуждена подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи земли от 23 мая 2018 года № 1/34, по которому уступало не 1985,21 кв. м., а 4468 кв. м.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.