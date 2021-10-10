В информационном пространстве разгорелись страсти вокруг ректора Малой Академии наук Якутии Василия ПАВЛОВА. Этому в немалой степени способствовало то, что руководитель сделал драматичные заявления, и предал огласке детали, обычно остающиеся за кулисами. Но обо всем по порядку.

Василий Павлов: Это фактически означает закрытие Малой академии наук

Все началось с сообщения, размещенным им в странице инстаграм учреждения.

Дорогие друзья и коллеги,

Сегодня, в 20:00, по прибытию из командировки в г. Мирном, по личному приглашению министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Сивцева М.П., я встретился с ним в кабинете министра в Доме Правительства №2 по адресу Проспект Ленина, дом 30.

Министр ознакомил меня с приказом об одностороннем расторжении трудового договора со мной с 11 октября 2021 года.

Причиной является мое несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2021 года №01-03/1644, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передается под инфекционную больницу для больных COVID-19.

Я благодарен коллективу Малой академии наук Республики Саха (Якутии) за самоотверженную работу во имя будущих поколений. Ваш кропотливый труд помог нашей академии стать региональным центром выявления и поддержки одаренных детей. Каждый год более 15 тысяч детей Якутии вовлекаются и успешно участвуют в мероприятиях академии. Многие поступают в самые лучшие университеты страны и мира. Престиж и авторитет академии признается многими международными организациями и партнерами.

Я глубоко сожалею, что вынужден оставить вас в такое трудное время, и для меня это персональная трагедия. У меня было много планов относительно будущего нашей академии, и я уверен, что Академия будет продолжать работу с нашими партнерами, российским и мировым сообществом юных исследователей.

С искренним уважением и пожеланиями успехов,

Василий Павлов.

9 октября 2021 г., Якутск

Обращение ректора встретило горячее понимание среди фолловеров. Судя по откликам, если они не модерировались, никто не выразил обеспокоенность увеличением количества заболевших коронавирусом, никто не допустил возможность, что эта мера вынужденная. Наоборот, все кто отметились, выразили моральное сочувствие Павлову, отметили его блестящее образование, прошлись по министру образования. Одни предлагают написать письмо министру образования, другие – сразу Ил Дархану, отстаивая Василия Павлова.

News.Ykt.Ru взял комментарии у сторон – Василия Павлова и министра образования и науки Михаила СИВЦЕВА.

Василий Павлов заявил, что вынужденная мера – передача здания общежития МАН в Чапаево Хангаласской райбольнице для создания инфекционного отделения, где будут лечить больных коронавирусом, означает… закрытие Малой Академии наук.

— Детей при этом переведут на дистанционное обучение. Отмечу, что это не временное решение. Здание полностью переходит под контроль Минздрава республики. Я не смог подписать такую бумагу. Ведь это фактически означает закрытие нашего учреждения, — заявил ректор.

По его словам, такое решение принял оперштаб республики и его нельзя даже обжаловать.

— У Малой академии науки есть обязательства по федеральным проектам, которые требуют очного обучения. До конца года мы должны провести множество мероприятий. Например, в ноябре мы должны выполнить федеральное задание по космической инженерии. В этом году нам перечислили 200 миллионов рублей на приобретение оборудования. Наши учащиеся участвуют в российском конкурсе, в рамках которого создают настоящий космический аппарат. Его планировали запустить на космическую орбиту летом-осенью 2022 года. Теперь все это под вопросом, если нас лишат здания, — говорит Павлов.

Также он добавил, что учреждение с 2021 года является региональным центром по выявлению и поддержке одаренных детей в республике. Это тоже федеральный проект, созданный по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи. Он также подразумевает только очное обучение.

Минобрнауки: Другого пути нет

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев сообщил News.Ykt.Ru, что прежде чем принимать решение об организации обсерватора или инфекционного стационара, были рассмотрены все возможные варианты.

— Накануне действительно состоялся разговор с ректором Малой академии наук Якутии. Предметом разговора стало открытие инфекционного стационара в интернате МАН Якутии в селе Чапаево Хангаласского улуса. Данное решение было принято 28.09.2021 оперативным штабом по недопущению распространения на территории республики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прежде чем принимать решение об организации обсерватора или инфекционного стационара, рассматриваются все возможные варианты. Были проведены консультации, осмотры объектов в Хангаласском районе с участием администрации, главы района, представителей министерства здравоохранения, Роспотребнадзора. Возможных вариантов размещения нет, кроме интерната МАН Якутии, — подчеркнул министр.

По словам министра, ректор МАН отказывался выполнять данное решение, что является недопустимым в то время, когда идет борьба за здоровье и жизнь людей.

— Все мы должны понимать, что для спасения жизни человека дорога каждая минута, мы должны делать все возможное, чтобы помочь, мы должны правильно расставлять приоритеты, руководствоваться прежде всего интересами людей, в этом случае жителей Хангаласского района. Куда большей трагедией будет, если дети останутся без родителей, умрут близкие и любимые люди, — отметил Михаил Сивцев.

Сивцев добавил, что «это неправильное поведение — предавать огласке рабочие моменты».

— В разговоре с ректором я объяснил свою позицию, призвал к конструктивному решению вопроса и в случае несогласия отметил, что он может продолжить трудовую деятельность в другом месте, — заключил министр.

О чем умолчал ректор Павлов

Однако выяснилось, что обсерватор на этом самом месте уже был. В прошлом году. И помещение освободили при первой же возможности, как только позволила эпидемическая ситуация. Это выяснил ТайгаПост, взявший комментарий у зампреда правительства Ольги БАЛАБКИНОЙ:

— В Хангаласском районе сложная эпидситуация и не хватает коечного фонда для лечения больных коронавирусом. Республиканский Оперштаб принял решение отдать под инфекционное отделение, которое в народе обычно называют обсерватор, общежитие Малой академии наук. Делается это для того, чтобы на ранних стадиях лечить коронавирус и не доводить больных до тяжелой стадии. И сейчас мы уже госпитализируем туда детей из интерната в Булгунняхтахе.

— Какие еще варианты размещения обсерватора в Хангаласском районе вами рассматривались?

— Самые различные. Но только это общежитие соответствует требованиям Роспотребнадзора. Нельзя разместить инфекционное отделение там, где хочется – необходимо согласование РПН. Строго говоря, можно было открыть инфекционное отделение в спортзале в Покровске, но, как мы объясним людям, что рядом есть нормальное общежитие, а их кладут в стационар в спортзал? Уверена, всем нужно сегодня расставлять свои приоритеты в работе и отношении к людям.

Ольга Балабкина подчеркнула, что это временные меры, и общежитие МАН не передается в ведение Хангаласской ЦРБ. Весной прошлого года в нем уже открывали обсерватор, а когда необходимость в нем отпала, общежитию вернули его первоначальное предназначение.

Не знать об этом Василий Павлов не мог, он был назначен ректором в апреле 2017 года. Просто умолчал…

Нет сомнений, хорошо, когда руководитель болеет за вверенное ему дело. Прекрасно, когда дети конструируют космические аппараты. Но главное сейчас – здоровье и жизни людей. По всей республике, стране и миру разворачиваются дополнительные коечные фонды в приспособленных помещениях. На практике это значит, что под обсерваторы используют помещения, которые отвечают требованиям Роспотребнадзора, в первую очередь, общежития. Суровая мера, которая озвучена в отношении Василия Павлова, другим руководителям наука – перечить Оперштабу в разгар пандемии нельзя.

Как заявил министр образования и науки, приказ в отношении Василия Павлова еще не подписан, хотя разговор с ним состоялся действительно жесткий.