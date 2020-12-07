Страсти в «Якуткурорте» утихли

Прокуратура Республики Саха (Якутия) на постоянном контроле держала ситуацию, связанную с нарушением трудовых прав работников автономной некоммерческой организации «Якуткурорт».

Установлено, что организация периодически допускала наличие задолженности по оплате труда перед 69 работниками, в том числе в текущем году в сумме более 12 млн. рублей.

В целях защиты прав граждан, органами прокуратуры руководителю организации внесены представления, должностное и юридическое лицо неоднократно привлечены к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Удовлетворены судами заявления прокурора о взыскании в интересах работников невыплаченного вознаграждения за труд. Приняты прокуратурой меры в отношении судебных приставов, в связи с нарушением законодательства об исполнительном производстве. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По инициативе прокуратуры республики вопросы погашения задолженности по заработной плате в данной организации рассмотрены на заседаниях межведомственной рабочей группы в сфере соблюдения трудовых прав граждан, созданной при прокуратуре, а также на заседаниях соответствующей правительственной комиссии.

В результате принятых мер и межведомственного взаимодействия, задолженность по оплате труда перед работниками автономной некоммерческой организации «Якуткурорт» погашена учредителем в полном объеме, их права восстановлены.