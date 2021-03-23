23.03.2021
10:15
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Происшествия

Страшный пожар в Якутии

23 марта в 07:36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. Барашкова в с. Борогонцы Усть-Алданского района Якутии.

На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, строение горело открытым огнем. Самостоятельно эвакуировались 4 человека, в том числе двое детей. По предварительным данным в доме остался ребенок 2008 г.р. Пострадали женщина и ребенок 2006 г.р. На данный момент силами и средствами Государственной противопожарной службы РС (Я) в количестве 28 человек и 3 ед. техники производится тушение пожара на площади 64 кв.м. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России.

Информация уточняется.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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