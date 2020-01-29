Страшный пожар в Якутии унес жизни двух человек

О гибели двух человек при пожаре в частном доме в Хангаласском районе Якутии сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Пожар произошел в частном доме в селе Качикатцы Хангаласского района.

«На момент прибытия огнеборцев, дом был охвачен огнем. В результате воздействия опасных факторов пожара погибло два человека. В настоящее время пожар локализован», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают девять человек и две единицы техники государственной противопожарной службы республики.

Для установления причины возникновения пожара работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется.