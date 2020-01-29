29.01.2020
15:45
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Происшествия

Страшный пожар в Якутии унес жизни двух человек

О гибели двух человек при пожаре в частном доме в Хангаласском районе Якутии сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Пожар произошел в частном доме в селе Качикатцы Хангаласского района.

«На момент прибытия огнеборцев, дом был охвачен огнем. В результате воздействия опасных факторов пожара погибло два человека. В настоящее время пожар локализован», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают девять человек и две единицы техники государственной противопожарной службы республики.

Для установления причины возникновения пожара работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется.

Фото: Открытые источники
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/dva-cheloveka-pogiblo-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-xangalasskom-rajone-yakutii
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